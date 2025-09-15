ES é reconhecido com nota A no Tesouro Nacional pelo 14° ano seguido

Home
ES é reconhecido com nota A no Tesouro Nacional pelo 14º ano seguido

A classificação é resultado da análise da Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), referente ao ano de 2024

Espírito Santo foi reconhecido, nesta segunda-feira (15), com a nota A+ na análise da Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Este é o 14º ano seguido em que o governo capixaba recebe a classificação máxima e o segundo como A+. Além disso, o Estado também obteve a nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, que avalia a precisão, integridade, consistência e qualidade das informações contábeis e fiscais.

“Isso é o resultado de uma administração pautada pela responsabilidade fiscal, transparência e compromisso com o bem-estar dos capixabas. Com contas equilibradas, ampliamos investimentos em todas as áreas, fortalecendo o desenvolvimento regional e gerando oportunidades aos capixabas”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Casagrande (ao centro) comemorou a conquista do Estado Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES

A análise diz respeito ao desempenho do Estado em 2024 e compreende avaliações sobre a capacidade de endividamento, a poupança corrente e a liquidez do Estado. O resultado atesta a qualidade da saúde financeira do Espírito Santo, mostrando que tem gerido os recursos em caixa de maneira eficiente para cumprir com as suas obrigações financeiras e realizar investimentos.

O secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, destacou a solidez das contas públicas e a gestão fiscal do governo como pontos fundamentais para o reconhecimento em cenário nacional. “Essa conquista demonstra que estamos no mais elevado patamar de excelência em transparência, equilíbrio e qualidade das finanças públicas. Mais do que um indicador, é a prova de que o Espírito Santo está preparado para crescer de maneira sustentável”, comentou.

Além do Espírito Santo, foram premiados com a nota A+ RondôniaMato GrossoSanta CatarinaParanáCeará e Paraíba.

