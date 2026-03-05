Violência não é "só" agressão física: pode ser psicológica, sexual e patrimonial, alerta Defensoria

No mês em que se recorda o Dia Internacional das Mulheres, em 8 de março, um alerta da Defensoria Pública do Espírito Santo aponta para as diversas formas de violência que a mulher pode ser submetida. A violência contra a mulher não é "só" a agressão física. No Estado, aponta a instituição, um homem foi preso, por exemplo, após usar até transferências via Pix para ameaçar a ex-companheira no Espírito Santo. Se o “não aceitar o fim” envolver perseguição, ameaças, ligações ou controle de onde você vai, isso deixa de ser apenas uma dificuldade emocional e passa a ser violência. Entre essas formas de violência estão a psicológica, sexual, patrimonial e moral.