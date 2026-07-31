Dia Mundial do Orgasmo: entenda a anorgasmia, condição em que o prazer dá lugar ao sofrimento

Nesta sexta-feira, 31 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Orgasmo, uma data que também abre espaço para discutir um tema ainda cercado por tabus, desinformação e até frustrações. Enquanto, para algumas pessoas, o orgasmo representa o ápice da relação sexual, para outras ele simplesmente não acontece. E essa realidade é mais comum do que se imagina.





Para entender essa sensação, imagine estar no alto de uma montanha-russa. O frio na barriga aumenta, a expectativa cresce, a respiração acelera e tudo indica que a grande descida está prestes a acontecer. Mas, justamente nesse momento, o carrinho trava. A experiência é interrompida antes do clímax. Para muitas pessoas, é exatamente assim que pode ser a frustração de não conseguir chegar ao orgasmo.





Pois é assim que acontece com quem não consegue ter um orgasmo. E quando isso acontece uma vez ou duas, ok, mas se é uma situação constante, indica um problema. A dificuldade persistente ou a ausência de orgasmo, mesmo diante de estímulos adequados, é uma disfunção sexual e se chama anorgasmia. Mais do que uma questão de desempenho, trata-se de uma condição que pode afetar a autoestima, a qualidade dos relacionamentos e a saúde emocional.





Segundo a CID-11 e o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) a anorgasmia caracteriza-se pela dificuldade marcante, atraso significativo ou ausência de orgasmo, acompanhada de sofrimento clínico e persistente. Ou seja, nem toda pessoa que demora para atingir o orgasmo apresenta um transtorno. O diagnóstico depende da frequência dos sintomas, da intensidade do sofrimento e do impacto na qualidade de vida.





Essa condição pode acometer homens e mulheres, embora seja mais frequentemente na população feminina. Ela pode se manifestar de diferentes formas:





* Primária: quando a pessoa nunca experimentou um orgasmo.

* Secundária: quando já teve orgasmos anteriormente, mas deixou de tê-los.

* Situacional: acontece apenas em determinadas circunstâncias ou com determinados estímulos.

* Generalizada: ocorre em qualquer contexto sexual.