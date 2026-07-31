Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Dia Mundial do Orgasmo: entenda a anorgasmia, condição em que o prazer dá lugar ao sofrimento
Sirleide Stinguel

Dia Mundial do Orgasmo: entenda a anorgasmia, condição em que o prazer dá lugar ao sofrimento

Enquanto, para algumas pessoas, o orgasmo representa o ápice da relação sexual, para outras ele simplesmente não acontece

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 11:01

Publicado em 

31 jul 2026 às 11:01
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel Sirleide Stinguel
A dificuldade persistente ou a ausência de orgasmo, mesmo diante de estímulos adequados, é uma disfunção sexual e se chama anorgasmia
A dificuldade persistente ou a ausência de orgasmo, mesmo diante de estímulos adequados, é uma disfunção sexual e se chama anorgasmia Shutterstock

Nesta sexta-feira, 31 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Orgasmo, uma data que também abre espaço para discutir um tema ainda cercado por tabus, desinformação e até frustrações. Enquanto, para algumas pessoas, o orgasmo representa o ápice da relação sexual, para outras ele simplesmente não acontece. E essa realidade é mais comum do que se imagina.


Para entender essa sensação, imagine estar no alto de uma montanha-russa. O frio na barriga aumenta, a expectativa cresce, a respiração acelera e tudo indica que a grande descida está prestes a acontecer. Mas, justamente nesse momento, o carrinho trava. A experiência é interrompida antes do clímax. Para muitas pessoas, é exatamente assim que pode ser a frustração de não conseguir chegar ao orgasmo. 


Pois é assim que acontece com quem não consegue ter um orgasmo. E quando isso acontece uma vez ou duas, ok, mas se é uma situação constante, indica um problema. A dificuldade persistente ou a ausência de orgasmo, mesmo diante de estímulos adequados, é uma disfunção sexual e se chama  anorgasmia. Mais do que uma questão de desempenho, trata-se de uma condição que pode afetar a autoestima, a qualidade dos relacionamentos e a saúde emocional.


Segundo a CID-11 e o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) a anorgasmia caracteriza-se pela dificuldade marcante, atraso significativo ou ausência de orgasmo, acompanhada de sofrimento clínico e persistente. Ou seja, nem toda pessoa que demora para atingir o orgasmo apresenta um transtorno. O diagnóstico depende da frequência dos sintomas, da intensidade do sofrimento e do impacto na qualidade de vida.


Essa condição pode acometer homens e mulheres, embora seja mais frequentemente na população feminina. Ela pode se manifestar de diferentes formas:


* Primária: quando a pessoa nunca experimentou um orgasmo.

* Secundária: quando já teve orgasmos anteriormente, mas deixou de tê-los.

* Situacional: acontece apenas em determinadas circunstâncias ou com determinados estímulos.

* Generalizada: ocorre em qualquer contexto sexual.

A dificuldade persistente ou a ausência de orgasmo, mesmo diante de estímulos adequados, é uma disfunção sexual e se chama anorgasmia
A dificuldade persistente ou a ausência de orgasmo, mesmo diante de estímulos adequados, é uma disfunção sexual e se chama anorgasmia Shutterstock

É importante destacar que cada corpo é um corpo e responde de maneiras diferentes aos estímulos. Não existe um tempo certo, um ponto de estímulo certo, ou seja não tem receita de bolo para chegar ao orgasmo, e comparar a própria experiência com padrões apresentados em filmes, redes sociais ou pornografia pode gerar expectativas irreais.


Mas afinal, por que algumas pessoas não conseguem atingir o orgasmo? As causas podem ser físicas? O emocional interfere? Existe tratamento?  Sim, as causas são variadas e a compreensão da origem da dificuldade é o primeiro passo para recuperar uma vivência sexual mais saudável.


Entre as causas orgânicas mais comuns estão: alterações hormonais, especialmente na menopausa pós parto, doenças neurológicas, diabetes e doenças cardiovasculares, cirurgias pélvicas dores em geral, uso de medicamentos principalmente alguns antidepressivos, antipsicóticos e anti-hipertensivos.

A dificuldade persistente ou a ausência de orgasmo, mesmo diante de estímulos adequados, é uma disfunção sexual e se chama anorgasmia
A dificuldade persistente ou a ausência de orgasmo, mesmo diante de estímulos adequados, é uma disfunção sexual e se chama anorgasmia Shutterstock

Fatores psicológicos:

A mente exerce um papel decisivo na resposta sexual. Ansiedade, estresse, depressão, culpa relacionada ao ato, baixa autoestima, educação sexual repressora, medo de falhar e experiências traumáticas podem dificultar ou impedir o orgasmo.


Outro aspecto importante é a chamada ansiedade de desempenho. Quanto maior a preocupação em “precisar chegar ao orgasmo”, mais difícil pode ser relaxar e permitir que o corpo responda naturalmente aos estímulos.


Fatores sociais: 

O relacionamento também influencia, questões conjugais frequentemente aparecem como fatores associados à anorgasmia. Dificuldade de comunicação, conflitos frequentes, ausência de intimidade emocional, medo de julgamento ou falta de conhecimento sobre as preferências do parceiro podem reduzir o prazer sexual. Em muitos casos, o problema não está no corpo, ou em como estimula-lo mas na qualidade da conexão do casal e na forma como ambos vivenciam a intimidade.


O tratamento existe e costuma apresentar bons resultados quando a causa é identificada. E é muito eficaz quando as pessoas envolvidas se empenham para o resultado.

E pode envolver acompanhamento com médico ginecologista, urologista ou endocrinologista para investigar causas físicas, revisão de medicamentos que possam interferir na resposta sexual, psicoterapia, especialmente quando existem fatores emocionais envolvidos, terapia sexual, que trabalha educação sexual, redução da ansiedade, autoconhecimento corporal, comunicação entre o casal e exercícios específicos para favorecer o prazer, fisioterapia pélvica, quando há alterações da musculatura do assoalho pélvico ou dor durante a relação.


É natural que, em alguns momentos da vida, o orgasmo demore mais para acontecer ou não aconteça. O problema merece atenção quando a dificuldade é persistente, ocorre de forma repetitiva e provoca sofrimento, frustração ou prejuízo nos relacionamentos.


Importante: Prazer vai além do orgasmo


Embora o orgasmo seja uma experiência prazerosa para muitas pessoas, ele não deve ser encarado como a única medida de uma vida sexual satisfatória. Sem cobranças por favor.


Quando o orgasmo deixa de acontecer não precisa ter vergonha ou medo, e o silêncio não precisa ser a única resposta. Com informação de qualidade, acolhimento e acompanhamento profissional, é possível compreender as causas da anorgasmia e recuperar uma vivência sexual mais saudável e satisfatória.

Colunista

Sirleide Stinguel  é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

Veja Também 

Por que alguns casais competem em vez de torcer um pelo outro?

Quando o amor encontra a inveja: por que alguns casais competem em vez de torcer um pelo outro?

Será que sexo atrapalha o desempenho antes dos jogos?

Sexo prejudica atletas antes dos jogos? Conheça esse e outros mitos sobre sexualidade

Letícia Colin e o Michel Melamed praticam o LAT

Morar separado pode acender o desejo? O que explica o crescimento do modelo LAT entre os casais

Sirleide Stinguel Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

Tópicos Relacionados

Sexo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Armas e mais de 1,5 kg de drogas são apreendidos em ônibus na BR 101
Adolescente e grávida são detidos com armas e drogas em ônibus na BR 101
Coletiva de lançamento Prêmio Biguá.
Prêmio Biguá 2026 celebra união entre marcas, sociedade e poder público pela sustentabilidade
Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural do Espírito Santo
Cinematoka: primeira mostra de cinema indígena do ES abre inscrições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados