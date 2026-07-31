Adolescente e grávida são detidos com armas e drogas em ônibus na BR 101

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta sexta-feira (31) transportando quatro armas de fogo e mais de 1,5 quilo de drogas em um ônibus interestadual abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Guarapari.





A abordagem aconteceu por volta das 6h30, durante uma fiscalização de rotina realizada pela PRF com apoio da Polícia Federal no posto da corporação. O ônibus fazia o trajeto do Rio de Janeiro para Vitória.





Segundo a PRF, o adolescente, morador de Colatina, região Noroeste, confessou aos agentes que estava realizando um "trabalho". Ele afirmou que aceitou transportar o material para quitar uma dívida com traficantes.





Durante a mesma fiscalização, os policiais encontraram outra passageira transportando material ilícito. A mulher, de 18 anos, levava uma arma de fogo e mais de um quilo de drogas. Segundo a PRF, ela não tinha qualquer relação com o adolescente apreendido.





A jovem foi encaminhada, junto com o material apreendido, para a Superintendência da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha. Aos policiais, ela informou que está grávida de sete meses e mora no bairro Resistência, em Vitória.





A PRF informou que as duas ocorrências foram registradas durante uma fiscalização de rotina em ônibus interestaduais. A operação contou ainda com o apoio dos cães farejadores Narc e Zumbi, que fizeram a inspeção das bagagens transportadas no compartimento inferior do veículo, enquanto os agentes revistavam os pertences levados pelos passageiros.





* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.