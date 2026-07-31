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Corrida do Supermercados BH estreia no ES com 12 mil atletas e kit com 50 produtos

Primeira etapa capixaba do circuito comemorativo de 30 anos da rede acontece neste domingo (2), com largada em Vitória, chegada na Prainha

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 12:47

Públicado em 

31 jul 2026 às 12:47
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Corrida BH comemora de 30 anos do supermercado BH
Crédito: Divulgação

O Espírito Santo recebe neste domingo (2) a primeira edição da Corrida Supermercados BH, que chega ao Estado como parte das comemorações pelos 30 anos da rede varejista. A expectativa é reunir 12 mil atletas em um percurso de 6 km e 10 km entre Vitória e Vila Velha, passando pela Terceira Ponte e tendo como chegada o Parque Estadual da Prainha. As inscrições se esgotaram antecipadamente, reforçando a força do evento e a crescente demanda por provas de rua de grande porte no Estado.


A etapa capixaba sucede provas realizadas em Belo Horizonte, Uberlândia e Varginha, que reuniram mais de 39 mil participantes, e integra um circuito de sete corridas programadas para 2026 em Minas Gerais e no Espírito Santo. A iniciativa faz parte da estratégia do Supermercados BH de fortalecer sua marca por meio de ações que incentivam saúde, qualidade de vida e conexão com as comunidades onde atua.


Além da competição, a prova foi estruturada como uma experiência para atletas e familiares. A programação inclui arena de convivência, ativações de patrocinadores, distribuição de brindes, show da banda SambADM e premiação para os primeiros colocados de cada categoria com vales-compra e cestas de produtos. Outro diferencial é o kit do atleta, que ganhou repercussão nas redes sociais por reunir mais de 50 produtos, cerca de 12 quilos de itens e valor estimado superior a R$ 300.


A entrega dos kits segue até este sábado (1º), na unidade do Supermercados BH da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Após a etapa capixaba, o circuito comemorativo continua por Ipatinga, Juiz de Fora e Sete Lagoas, consolidando a Corrida Supermercados BH como um dos maiores circuitos de corrida de rua promovidos por uma rede supermercadista no país.

O kit do atleta ganhou repercussão nas redes sociais por reunir mais de 50 produtos, cerca de 12 quilos de itens e valor estimado superior a R$ 300/  / Crédito: Divulgação

Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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