Corrida do Supermercados BH estreia no ES com 12 mil atletas e kit com 50 produtos

O Espírito Santo recebe neste domingo (2) a primeira edição da Corrida Supermercados BH, que chega ao Estado como parte das comemorações pelos 30 anos da rede varejista. A expectativa é reunir 12 mil atletas em um percurso de 6 km e 10 km entre Vitória e Vila Velha, passando pela Terceira Ponte e tendo como chegada o Parque Estadual da Prainha. As inscrições se esgotaram antecipadamente, reforçando a força do evento e a crescente demanda por provas de rua de grande porte no Estado.





A etapa capixaba sucede provas realizadas em Belo Horizonte, Uberlândia e Varginha, que reuniram mais de 39 mil participantes, e integra um circuito de sete corridas programadas para 2026 em Minas Gerais e no Espírito Santo. A iniciativa faz parte da estratégia do Supermercados BH de fortalecer sua marca por meio de ações que incentivam saúde, qualidade de vida e conexão com as comunidades onde atua.





Além da competição, a prova foi estruturada como uma experiência para atletas e familiares. A programação inclui arena de convivência, ativações de patrocinadores, distribuição de brindes, show da banda SambADM e premiação para os primeiros colocados de cada categoria com vales-compra e cestas de produtos. Outro diferencial é o kit do atleta, que ganhou repercussão nas redes sociais por reunir mais de 50 produtos, cerca de 12 quilos de itens e valor estimado superior a R$ 300.





A entrega dos kits segue até este sábado (1º), na unidade do Supermercados BH da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Após a etapa capixaba, o circuito comemorativo continua por Ipatinga, Juiz de Fora e Sete Lagoas, consolidando a Corrida Supermercados BH como um dos maiores circuitos de corrida de rua promovidos por uma rede supermercadista no país.