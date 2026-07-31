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App de empresa capixaba torna experiência de clientes de shopping mais digital e personalizada

Desenvolvido pela Globalsys, app reúne serviços, ofertas, benefícios e experiências em um só lugar, integrando ambientes físico e digital para clientes de shoppings no Espírito Santo

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 14:19

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

31 jul 2026 às 14:19
Branded Globalsys
Desenvolvido pela Globalsys, o aplicativo Sá App foi feito com propósito de aproximar o consumidor e os shoppings do grupo. Globalsys/Divulgação

No mercado atual, os consumidores buscam cada vez mais fluidez, presença digital e marcas que são capazes de oferecer soluções inovadoras que se destacam. A personalização, por exemplo, é um atributo muito procurado por clientes de diferentes segmentos, que buscam uma experiência de compra que reflita os hábitos e preferências.


Pensando nisso, a Globalsys, que está há 16 anos no mercado, trabalha com a visão de desenvolver soluções alinhadas às necessidades do novo consumidor. Um exemplo recente foi o aplicativo Sá App, uma plataforma desenvolvida pela empresa para aprimorar o relacionamento e a experiência dos clientes dos shoppings do Grupo Sá Cavalcante.


Pelo aplicativo, é possível pagar o estacionamento, acompanhar promoções e eventos, resgatar brindes e benefícios, além de acumular pontos que podem ser trocados por descontos e recompensas. Em pouco mais de um mês após o lançamento, o app já havia ultrapassado mais de 15 mil usuários ativos e registrou mais de 20 mil transações, entre pagamentos, resgates de benefícios e geração de cupons.


O CSO da Globalsys, Eduardo Glazar, pontua que o Sá App foi feito com propósito de aproximar o consumidor e os shoppings do grupo, tornando a experiência de compra mais personalizada, digital e fluida, dentro e fora do ambiente físico.


“Essa conexão acontece porque o aplicativo passa a existir na rotina do cliente mesmo fora do ambiente físico e cada interação (um pagamento, um cupom resgatado, uma nota fiscal cadastrada) gera dados que permitem entender comportamento e preferências, possibilitando comunicação mais personalizada. Isso cria um relacionamento contínuo entre shopping, lojista e consumidor", enfatiza.


Glazar conta que a criação do aplicativo surgiu de uma necessidade trazida pelo cliente, que buscava uma solução que unisse conveniência, relacionamento e dados inteligentes. Para ele, a personalização a partir da escuta é um dos diferenciais da Globalsys.


“O maior diferencial da Globalsys está no processo que vem antes da tecnologia: primeiro entender a fundo as dores e demandas específicas do cliente, para só então desenhar uma solução sob medida. No case, isso aparece claramente quando desenhamos uma solução em resposta à necessidade específica. Não é um pacote fechado replicado sem adaptação", ressalta.


Além disso, ele destaca que o desenvolvimento do aplicativo levou apenas três meses, considerando o conceito, prototipação, testes com usuários e homologação técnica.


“Esses pontos, juntos, reforçam um posicionamento de mercado que combina execução ágil, foco em dados e visão de relacionamento de longo prazo, o que diferencia a Globalsys de fornecedores que entregam apenas solução sem essa camada estratégica por trás. Com isso, conseguimos entregar velocidade de execução sem perder qualidade, visão de produto centrada em dados e uma capacidade de conectar múltiplos elos do ecossistema”, afirma.


Para o futuro – não só do aplicativo como também da Globalsys, como um todo –, Eduardo enfatiza a importância de investir em inteligência artificial de forma estratégica, tendo em vista a realidade e a maturidade tecnológica de cada empresa.


“Vivemos um momento em que o mercado é inundado por soluções de IA genéricas, muitas delas desconectadas da realidade e da maturidade tecnológica de cada empresa. Para negócios que já avançaram em sua jornada digital, a necessidade não é mais "ter uma IA", mas sim contar com uma estrutura personalizada e que tenha dados organizados, processos claros de uso da informação e indicadores que realmente apoiem decisões de negócio", pontua.

Globalsys

  • Site: www.globalsys.com.br
  • Instagram: @soumaisglobalsys

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