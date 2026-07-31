Mulher é presa com arma e drogas em ônibus do Rio para Vitória

Uma mulher foi presa com uma pistola, dois carregadores municiados e cerca de 1,5 quilo de drogas em um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para Vitória, no Espírito Santo. O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (31), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Guarapari.





Segundo a corporação, cães farejadores ajudaram as equipes a localizar porções de haxixe e skank com a passageira. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Superintendência Regional da PRF, em Vila Velha.





Durante a mesma operação, um adolescente também foi flagrado transportando quatro armas de fogo e cerca de 1,5 quilo de haxixe e maconha. Os dois foram detidos. A reportagem busca atualização sobre o encaminhamento dado aos envolvidos.