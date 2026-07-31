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Videocast Belezas do Sul discute importância do turismo para o desenvolvimento do ES

No novo episódio do videocast, o presidente do Sicoob Sul Serrano, Cleto Venturim, fala mais sobre a parceria entre a instituição e o projeto, além da importância de apoiar iniciativas do turismo local

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 16:59

Sicoob ES

Sicoob ES

Publicado em 

31 jul 2026 às 16:59

Muito além de opções de lazer, o turismo é uma verdadeira engrenagem econômica. Afinal, o dinheiro que vem do turista tem efeito multiplicador em qualquer região e movimenta diferentes segmentos, desde a hospedagem e a gastronomia até o pequeno produtor do agronegócio.

No novo episódio do videocast Belezas do Sul, a jornalista Bruna Hemerly recebeu o presidente do Sicoob Sul Serrano, Cleto Venturim, para uma conversa sobre a parceria da empresa com o projeto que busca promover a valorização do potencial turístico, cultural, gastronômico e econômico do Sul do Espírito Santo.

“O turismo faz com que as coisas nasçam (...), uma pequena casa, por exemplo, acaba se tornando um ponto de receber pessoas e isso gera riqueza, gera a aplicação do trabalho e gera emprego também”, pontuou. 

Cleto Venturim ainda destacou que, hoje, a Região Sul do Estado vive um período diferente em relação ao turismo, porque o que antes era um movimento sazonal, agora corresponde a um ano inteiro de possibilidades turísticas para quem deseja visitar a região. 

De acordo com o presidente do Sicoob Sul Serrano, isso é possível porque a instituição, conhecida pelas iniciativas financeiras, auxilia diferentes entidades e associações de turismo a se desenvolverem. Dessa forma, os demais ramos do cooperativismo são agregados, o que possibilita que todo esse negócio cresça. 

O episódio ainda abordou as diferentes possibilidades da região, a importância do café e as expectativas da instituição para o futuro econômico do Sul do Estado. Para conferir o episódio completo basta acessar o player acima. 

Belezas do Sul

Mais do que divulgar destinos, o projeto Belezas do Sul promove o desenvolvimento regional por meio da qualificação, da integração entre diferentes setores e da divulgação estratégica das riquezas da região.

Ao longo das edições anteriores, o projeto percorreu diversas cidades do Sul capixaba, aproximando a população, o poder público, empresários e empreendedores do turismo, a fim de mostrar que o setor é uma importante ferramenta de geração de emprego, renda e oportunidades.

Videocast Belezas do Sul discute importância do turismo para o desenvolvimento do ES
Videocast Belezas do Sul discute importância do turismo para o desenvolvimento do ES Divulgação

Sicoob Sul Serrano

Site: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobes/cooperativas-singulares 

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