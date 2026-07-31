Corrida da Advocacia reúne profissionais na Serra, neste sábado (1º)

A advocacia capixaba terá sua primeira corrida de rua neste sábado (1º), em Serra. A 1ª Corrida da Advocacia será realizada em Bicanga, com percurso de 5 quilômetros e expectativa de reunir advogados, familiares e convidados em uma programação voltada ao esporte e à integração da categoria. A prova terá aquecimento às 6h e largada às 6h30. O trajeto começa no Clube APCEF, segue pela orla de Bicanga e termina no ponto de partida.





A corrida integra a programação dos Jogos da Advocacia Capixaba (JAC), que reúne cerca de 700 atletas em diversas modalidades esportivas ao longo da competição. Segundo a organização, aproximadamente 400 participantes estão inscritos no futebol, enquanto outros 300 disputarão modalidades como basquete, handebol, vôlei de quadra, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, natação e tiro esportivo.





O evento também contará com atividades voltadas ao bem-estar, como aulas de circuito funcional e artes marciais. Os vencedores das competições receberão medalhas. De acordo com a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Kelly Andrade, a proposta é incentivar a prática esportiva e promover momentos de integração entre os profissionais da advocacia.





"Levar a advocacia às ruas, cuidando da saúde e da união da classe, é a realização de um sonho. Essa primeira corrida é só o começo", afirmou. Após a programação esportiva, os Jogos da Advocacia Capixaba serão encerrados com uma confraternização no próprio Clube APCEF, a partir das 12h. A festa contará com buffet de churrasco, open bar e apresentações musicais para os participantes inscritos.



