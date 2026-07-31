AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Corrida da Advocacia reúne profissionais na Serra, neste sábado (1º)
Vem aí

Corrida da Advocacia reúne profissionais na Serra, neste sábado (1º)

O evento também contará com atividades voltadas ao bem-estar, como aulas de circuito funcional e artes marciais.

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 17:11

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

31 jul 2026 às 17:11
Corrida de rua
Jansen Lube

A advocacia capixaba terá sua primeira corrida de rua neste sábado (1º), em Serra. A 1ª Corrida da Advocacia será realizada em Bicanga, com percurso de 5 quilômetros e expectativa de reunir advogados, familiares e convidados em uma programação voltada ao esporte e à integração da categoria. A prova terá aquecimento às 6h e largada às 6h30. O trajeto começa no Clube APCEF, segue pela orla de Bicanga e termina no ponto de partida.


A corrida integra a programação dos Jogos da Advocacia Capixaba (JAC), que reúne cerca de 700 atletas em diversas modalidades esportivas ao longo da competição. Segundo a organização, aproximadamente 400 participantes estão inscritos no futebol, enquanto outros 300 disputarão modalidades como basquete, handebol, vôlei de quadra, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, natação e tiro esportivo.


O evento também contará com atividades voltadas ao bem-estar, como aulas de circuito funcional e artes marciais. Os vencedores das competições receberão medalhas. De acordo com a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Kelly Andrade, a proposta é incentivar a prática esportiva e promover momentos de integração entre os profissionais da advocacia.


"Levar a advocacia às ruas, cuidando da saúde e da união da classe, é a realização de um sonho. Essa primeira corrida é só o começo", afirmou. Após a programação esportiva, os Jogos da Advocacia Capixaba serão encerrados com uma confraternização no próprio Clube APCEF, a partir das 12h. A festa contará com buffet de churrasco, open bar e apresentações musicais para os participantes inscritos.


Serviço

  • Data: sábado (1º)
  • Horário: aquecimento às 6h e largada às 6h30
  • Local: Clube APCEF, Bicanga, Serra
  • Percurso: 5 quilômetros
  • Realização: Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES)

    • Este vídeo pode te interessar

    Tópicos Relacionados

    Viu algum erro?
    Fale com a redação
    Informar erro!

    Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

    Fale com a gente

    Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

    A Gazeta integra o

    Saiba mais

    Recomendado para você

    Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan em Vitória
    Tarifas de água e esgoto terão reajuste de 6,99% a partir de setembro no ES
    Viaturas da Polícia Civil, PC
    Idoso de 79 anos é preso por manter a esposa em cárcere privado no ES
    Evair de Melo entre Erick Musso e Pazolini
    Evair de Melo muito mais perto de disputar o Senado... Saiba por quê

    Privacidade e segurança

    © 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados