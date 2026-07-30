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Balneário de Ponta da Fruta

Ciclista de 76 anos morre atropelado na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Antônio Carlos Magalhães fazia o trajeto com o cachorro de uma cliente do banho e tosa da esposa quando foi atingido por um carro

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 16:49

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 jul 2026 às 16:49
Acidente com morte na Rodovia do Sol, na Ponta da Fruta, em Vila Velha
Acidente com morte na Rodovia do Sol, na Ponta da Fruta, em Vila Velha Ary Melo

Um homem morreu ao ser atropelado em um acidente na Rodovia do Sol, próximo à passarela do bairro Balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha. A vítima, identificada como Antônio Carlos Magalhães, de 76 anos, estava de bicicleta quando foi atingido por um carro, nesta quinta-feira (30). 


Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu quando um caminhão mudou da faixa da esquerda para a direita para entrar no bairro. Com a manobra, o motorista do carro de passeio, que vinha da pista marginal, não viu o ciclista atravessando a pista e acabou o atingindo. Ele fez o teste do bafômetro e deu negativo. 


A família contou à reportagem da TV Gazeta que Antônio trabalhava na empresa de banho e tosa da esposa. No momento do acidente, ele fazia o trajeto com o cachorro de uma cliente, função que exercia na empresa da companheira há um tempo. 


Por causa do acidente, as duas faixas principais da rodovia ficaram interditadas até às 16h. Imagens mostram a caixa de transporte do animal no meio da via e a bicicleta destruída. 

A bicicleta e a caixa de transportes da vítima de um acidente em Vila Velha
A bicicleta e a caixa de transportes da vítima de um acidente em Vila Velha Leitor AG

O animal acabou fugindo após a colisão, mas foi encontrado poucos minutos depois.  


A Polícia Científica informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. 

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