Motociclista é flagrado transportando pneus ao redor da cintura em Cachoeiro

Um motociclista foi flagrado pilotando com dois pneus ao redor da cintura na Avenida José Félix Cheim, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (30). Nas imagens, o condutor aparece praticamente "vestindo" os pneus enquanto segue pela via. "O povo de Cachoeiro tem que ser estudado", brincou um leitor de A Gazeta que registrou a cena inusitada e preferiu não se identificar.





Apesar de curiosa, a situação pode representar riscos à segurança e resultar em diferentes infrações de trânsito. O capitão Anthony Moraes Costa, consultor em segurança viária, explica que conduzir uma motocicleta transportando carga incompatível com as especificações do veículo ou em desacordo com as normas previstas pode configurar infração.





Segundo o especialista, transportar objetos entre os braços e as pernas durante a condução é uma infração de natureza média. Já dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança é considerado infração leve. Caso a carga ultrapasse os limites permitidos para a motocicleta, seja em altura, largura ou outras dimensões, o condutor também pode ser autuado por infração de natureza grave.