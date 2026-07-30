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Na Linha Vermelha

Motociclista é flagrado transportando pneus ao redor da cintura em Cachoeiro

Prática curiosa pode resultar em diversas infrações de trânsito e oferecer riscos à segurança

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 18:08

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

30 jul 2026 às 18:08
Motociclista foi flagrado transportando pneus na garupa da moto em Cachoeiro
Motociclista foi flagrado transportando pneus na garupa da moto em Cachoeiro Leitor/A Gazeta

Um motociclista foi flagrado pilotando com dois pneus ao redor da cintura na Avenida José Félix Cheim, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (30). Nas imagens, o condutor aparece praticamente "vestindo" os pneus enquanto segue pela via. "O povo de Cachoeiro tem que ser estudado", brincou um leitor de A Gazeta que registrou a cena inusitada e preferiu não se identificar.


Apesar de curiosa, a situação pode representar riscos à segurança e resultar em diferentes infrações de trânsito. O capitão Anthony Moraes Costa, consultor em segurança viária, explica que conduzir uma motocicleta transportando carga incompatível com as especificações do veículo ou em desacordo com as normas previstas pode configurar infração.


Segundo o especialista, transportar objetos entre os braços e as pernas durante a condução é uma infração de natureza média. Já dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança é considerado infração leve. Caso a carga ultrapasse os limites permitidos para a motocicleta, seja em altura, largura ou outras dimensões, o condutor também pode ser autuado por infração de natureza grave.

Motociclista foi visto com pneus ao redor da cintura e usando chinelos ao pilotar moto em Cachoeiro
Motociclista foi visto com pneus ao redor da cintura e usando chinelos ao pilotar moto em Cachoeiro Leitor/A Gazeta

Nas imagens, também é possível observar que o condutor está usando chinelos. O consultor ressalta que conduzir motocicleta com calçado que não se firme nos pés também é uma infração de trânsito de natureza média.


Além de comprometer o equilíbrio e a estabilidade da motocicleta, transportar pneus dessa forma aumenta significativamente as consequências em caso de acidente. Segundo o especialista, em uma queda que poderia resultar apenas em ferimentos leves, o motociclista pode sofrer lesões muito mais graves, como fraturas, e até morrer devido ao impacto provocado pela carga.

Linha Vermelha

Popularmente conhecida como Linha Vermelha, a Avenida José Félix Cheim protagoniza acidentes de trânsito frequentes na cidade. No último dia 2 de julho, dois acidentes foram registrados no local em um intervalo de apenas duas horas. 


Em agosto de 2025, câmeras de segurança também flagraram o momento em que motociclista ficou ferido ao bater de frente com um carro. Dois meses antes, em junho, um jovem ficou gravemente ferido após uma batida que também envolveu um carro e uma moto no local.

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