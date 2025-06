Veja vídeo

Jovem fica gravemente ferido após batida entre carro e moto em Cachoeiro

Publicado em 28/06/2025 às 15h33

Um jovem de 20 anos ficou gravemente ferido em acidente entre uma motocicleta e um carro na noite de sexta-feira (27), na Avenida Jones dos Santos Neves, uma das vias mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A batida ocorreu por volta das 21h19 e foi registrada por câmeras de segurança de um comércio local.

As imagens são impressionantes: o jovem, que trafegava pela Avenida José Félix Cheim, mais conhecida como Linha Vermelha, é lançado por vários metros após a colisão. Outros motociclistas que passavam pelo local pararam imediatamente para prestar socorro à vítima. Não é possível, pelas imagens, identificar se o carro envolvido no acidente permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o motociclista, que foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde permanece internado.

A câmera de segurança que registrou o acidente pertence ao comerciante José Carlos Biazatte, que afirma que o local registra vários acidentes. "Aqui tem um histórico antigo. Já vi muitas mortes. Infelizmente, é o ser humano que age de forma impulsiva, principalmente os motoqueiros", lamenta Biazatte, em entrevista concedida à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta.

Apesar da sinalização presente na via, moradores do entorno denunciam que o desrespeito às regras de trânsito é constante. O trecho entre a Avenida Jones dos Santos Neves e a Avenida José Félix Cheim é conhecido pelo intenso fluxo de veículos ao longo de todo o dia. Os moradores pedem providências urgentes por parte do poder público. “A sinalização até que existe, mas a imprudência é muito grande. A prefeitura deveria instalar um quebra-mola ou uma faixa elevada para reduzir os riscos”, sugeriu o gerente comercial Ely Ferreira.

A Polícia Militar informou que não encontrou nenhum acionamento para essa ocorrência. Já a Prefeitura de Cachoeiro declarou que intervenções viárias no local devem ocorrer com as mudanças previstas para o Trevo do bairro IBC, que estão em fase de estudo, mas não deu prazo para a execução das obras.