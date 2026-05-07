Motociclista é flagrado transportando ‘banquinhos’ na cabeça em Cachoeiro

Um motociclista foi flagrado transportando 'banquinhos' de plástico empilhados sobre o capacete em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A cena curiosa foi registrada por outros condutores que passavam pela Avenida Jones dos Santos Neves e compartilhada nas redes sociais nesta quinta-feira (7). "Cachoeiro não é para amadores", brincou um deles em um vídeo (veja acima).
Apesar de chamar a atenção, a prática é perigosa e considerada uma infração de trânsito grave. Segundo o subsecretário de trânsito da cidade, Paulo Chagas, o Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro afirma que os motociclistas não podem transportar nenhum item que ultrapasse a altura da cabeça ou o comprimento do guidão. Além de resultar em cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação, há a aplicação de multa de R$ 195.
"A probabilidade de uma fratura de pescoço em uma queda é bem grande [...] Além de ser uma irresponsabilidade, também coloca outros condutores em risco. Se aquilo se solta e vem outra motocicleta ou um carro atrás, a chance de atingir alguém também é grande", alerta o especialista.