Os presentes de Dia das Mães da Vivara para você ficar de olho

O Dia das Mães está chegando, e com ele a oportunidade perfeita de demonstrar todo o carinho e gratidão por essa pessoa tão especial. E quando chega o dia das mães, todos pensam em qual presente dar para elas, e a Vivara tem as melhores opções para isso. Com coleções que encantam qualquer um e peças que tornam sentimentalmente muito melhor, a joalheria oferece opções para todos os gostos. Preparamos uma seleção de 15 ideias para você se inspirar e encontrar o presente perfeito que vai fazer os olhos da sua mãe brilharem.
Coleção Life Vivara
A coleção Life by Vivara é um universo à parte, perfeito para mães que adoram personalizar joias. A beleza está na possibilidade de criar uma pulseira ou um colar único, adicionando berloques. Há também a pulseira Life com berloques, que é um clássico, podendo até escolher um berloque cravejado de zircônias para um toque de brilho.
Outra opção é um colar Life com pingente de filhos, uma forma de “carregar os filhos sempre perto do coração”, com opções de bonequinhos que representam meninos e meninas. E para algo mais pessoal, um berloque Life de profissão ou hobby caso sua mãe seja apaixonada por algo específico, como música, viagens ou culinária, o que acaba tornando o presente super pessoal e carinhoso.
Pulseira Life com Fecho Coração
Pulseira Life Estrela em Prata 925
Pulseira Life Coração em Prata 925
Pingente Life Personalizável III em Prata 925 com Zirconia Incolor
Pingente Life Personalizável III em Prata 925 com Zirconia Incolor
Pingente Life Mama Menino em Prata 925 com Zircônia Incolor
Pulseira Life Disney Mickey em Prata 925 com Pedras Incolores
Pingente Life Galaxy em Prata 925 e Zircônias Incolores
Joias
Para as mamães que apreciam a elegância, as joias em ouro, prata ou diamantes da Vivara são escolhas que nunca saem de moda. São peças que complementam qualquer look, como os brincos de pérola em ouro e o colar ponto de luz em ouro branco com diamante, são clássicos da Vivara que transmitem delicadeza, sendo perfeitos para mães com estilo mais elegante. Há também um anel solitário de diamante em ouro branco, que simboliza a eternidade do amor, com o diamante representando a força do vínculo, ou seja, um presente e um significado por trás.
Já para um presente personalizado, um pingente de ouro com inicial é cheio de significado (pode ser usado em um colar ou pulseira).
BRINCO OURO C/PEROLA
Brinco Classic em Ouro Branco 18k com Pérola, Safira Azul e Diamantes
Brinco Vivara em Ouro Amarelo 18k com Pérola e Diamantes
Brinco Life Petit Pérola Prata Banho Ouro Amarelo
Brinco em Ouro Amarelo 18k com Pérolas
Pingente Life Letra M em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k
Pingente Letra A em Ouro Amarelo 18k com Pérola
Pingente Life Letra W em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Pedras Incolores
Pingente Letra J em Ouro Amarelo 18k com Diamantes, 15mm
Relógios
A própria marca Vivara oferece o relógio Vivara feminino em aço, mas também oferece uma seleção de relógios de grandes marcas em seu catálogo, como: a Lacoste, a Hugo Boss e a Tommy Hilfiger, que possui um design moderno e esportivo, sendo ideal para as mães que gostam de um estilo casual chic, com modelos em pulseiras de couro ou aço.
Relógio Hugo Boss Principle Master Feminino em Aço Prateado e Rosé 1514275
Relógio Hugo Boss Black Rosé 1502802
Relógio Tommy Hilfiger Norah Feminino em Aço Prateado
Relógio Tommy Hilfiger Savannah Feminino em Aço Dourado 1782900
Relógio Tommy Hilfiger Mackenzie Feminino em Borracha Azul 1782885
Relógio Lacoste 12 12 Feminino em Borracha Roxa 2001447
Relógio Lacoste Santorini Feminino em Borracha Branca 2001456
Relógio Lacoste 12 12 Leap Feminino em Aço Dourado 2001464
Acessórios para complementar
Além de joias e relógios, a Vivara também oferece acessórios que podem ser o toque final para o presente perfeito. Brincos de argola em ouro, aneis de prata e pingente de ouro são clássicos versáteis que nunca saem de moda, perfeitos para o dia a dia ou para complementar um look mais elaborado.
Brinco Argola Life Galaxy em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Zircônias Incolores
Brinco Argola Life Celestial em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo e Zircônia Incolor, 14mm
Anel Palace em Prata 925 com Safira Incolor, Negra e Laranja
Anel Raya em Prata 925 e Ouro Amarelo 18k com Safira Incolor
Anel Raya em Prata 925 e Ouro Amarelo 18k com Safira Incolor
Anel Color em Prata 925 com Topázio Sky e Topázios Incolores
Pingente Arvore de Vida em Ouro Amarelo 18k com Diamantes, 0,045ct
Pingente Life Menina em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k
Pingente Life Mama Yin e Yang em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Zircônia Incolor
Pingente Life Galaxy em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Zircônias Incolores
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