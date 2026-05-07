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Dia das mães

Os presentes de Dia das Mães da Vivara para você ficar de olho

Confira ideias de produtos da Vivara para presentear no dia das mães

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 18:36

Públicado em 

07 mai 2026 às 18:36

Colunista

Conheça ideias para presentear sua mãe com produtos da Vivara. Fonte: Canva

O Dia das Mães está chegando, e com ele a oportunidade perfeita de demonstrar todo o carinho e gratidão por essa pessoa tão especial. E quando chega o dia das mães, todos pensam em qual presente dar para elas, e a Vivara tem as melhores opções para isso. Com coleções que encantam qualquer um e peças que tornam sentimentalmente muito melhor, a joalheria oferece opções para todos os gostos. Preparamos uma seleção de 15 ideias para você se inspirar e encontrar o presente perfeito que vai fazer os olhos da sua mãe brilharem.


Coleção Life Vivara


A coleção Life by Vivara é um universo à parte, perfeito para mães que adoram personalizar joias. A beleza está na possibilidade de criar uma pulseira ou um colar único, adicionando berloques. Há também a pulseira Life com berloques, que é um clássico, podendo até escolher um berloque cravejado de zircônias para um toque de brilho.

Outra opção é um colar Life com pingente de filhos, uma forma de “carregar os filhos sempre perto do coração”, com opções de bonequinhos que representam meninos e meninas. E para algo mais pessoal, um berloque Life de profissão ou hobby caso sua mãe seja apaixonada por algo específico, como música, viagens ou culinária, o que acaba tornando o presente super pessoal e carinhoso.

Pulseira Life com Fecho Coração

Pulseira Life com Fecho Coração

Pulseira Life Estrela em Prata 925

Pulseira Life Estrela em Prata 925

Pulseira Life Coração em Prata 925

Pulseira Life Coração em Prata 925

Pingente Life Personalizável III em Prata 925 com Zirconia Incolor

Pingente Life Personalizável III em Prata 925 com Zirconia Incolor

Pingente Life Personalizável III em Prata 925 com Zirconia Incolor

Pingente Life Personalizável III em Prata 925 com Zirconia Incolor

Pingente Life Mama Menino em Prata 925 com Zircônia Incolor

Pingente Life Mama Menino em Prata 925 com Zircônia Incolor

Pulseira Life Disney Mickey em Prata 925 com Pedras Incolores

Pulseira Life Disney Mickey em Prata 925 com Pedras Incolores

Pingente Life Galaxy em Prata 925 e Zircônias Incolores

Pingente Life Galaxy em Prata 925 e Zircônias Incolores


Joias


Para as mamães que apreciam a elegância, as joias em ouro, prata ou diamantes da Vivara são escolhas que nunca saem de moda. São peças que complementam qualquer look, como os brincos de pérola em ouro e o colar ponto de luz em ouro branco com diamante, são clássicos da Vivara que transmitem delicadeza, sendo perfeitos para mães com estilo mais elegante. Há também um anel solitário de diamante em ouro branco, que simboliza a eternidade do amor, com o diamante representando a força do vínculo, ou seja, um presente e um significado por trás.

Já para um presente personalizado, um pingente de ouro com inicial é cheio de significado (pode ser usado em um colar ou pulseira).

BRINCO OURO C/PEROLA

BRINCO OURO C/PEROLA

Brinco Classic em Ouro Branco 18k com Pérola, Safira Azul e Diamantes

Brinco Classic em Ouro Branco 18k com Pérola, Safira Azul e Diamantes

Brinco Vivara em Ouro Amarelo 18k com Pérola e Diamantes

Brinco Vivara em Ouro Amarelo 18k com Pérola e Diamantes

Brinco Life Petit Pérola Prata Banho Ouro Amarelo

Brinco Life Petit Pérola Prata Banho Ouro Amarelo

Brinco em Ouro Amarelo 18k com Pérolas

Brinco em Ouro Amarelo 18k com Pérolas

Pingente Life Letra M em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k

Pingente Life Letra M em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k

Pingente Letra A em Ouro Amarelo 18k com Pérola

Pingente Letra A em Ouro Amarelo 18k com Pérola

Pingente Life Letra W em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Pedras Incolores

Pingente Life Letra W em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Pedras Incolores

Pingente Letra J em Ouro Amarelo 18k com Diamantes, 15mm

Pingente Letra J em Ouro Amarelo 18k com Diamantes, 15mm


Relógios


A própria marca Vivara oferece o relógio Vivara feminino em aço, mas também oferece uma seleção de relógios de grandes marcas em seu catálogo, como: a Lacoste, a Hugo Boss e a Tommy Hilfiger, que possui um design moderno e esportivo, sendo ideal para as mães que gostam de um estilo casual chic, com modelos em pulseiras de couro ou aço.

Relógio Hugo Boss Principle Master Feminino em Aço Prateado e Rosé 1514275

Relógio Hugo Boss Principle Master Feminino em Aço Prateado e Rosé 1514275

Relógio Hugo Boss Black Rosé 1502802

Relógio Hugo Boss Black Rosé 1502802

Relógio Tommy Hilfiger Norah Feminino em Aço Prateado

Relógio Tommy Hilfiger Norah Feminino em Aço Prateado

Relógio Tommy Hilfiger Savannah Feminino em Aço Dourado 1782900

Relógio Tommy Hilfiger Savannah Feminino em Aço Dourado 1782900

Relógio Tommy Hilfiger Mackenzie Feminino em Borracha Azul 1782885

Relógio Tommy Hilfiger Mackenzie Feminino em Borracha Azul 1782885

Relógio Lacoste 12 12 Feminino em Borracha Roxa 2001447

Relógio Lacoste 12 12 Feminino em Borracha Roxa 2001447

Relógio Lacoste Santorini Feminino em Borracha Branca 2001456

Relógio Lacoste Santorini Feminino em Borracha Branca 2001456

Relógio Lacoste 12 12 Leap Feminino em Aço Dourado 2001464

Relógio Lacoste 12 12 Leap Feminino em Aço Dourado 2001464


Acessórios para complementar


Além de joias e relógios, a Vivara também oferece acessórios que podem ser o toque final para o presente perfeito. Brincos de argola em ouro, aneis de prata e pingente de ouro são clássicos versáteis que nunca saem de moda, perfeitos para o dia a dia ou para complementar um look mais elaborado. 

Brinco Argola Life Galaxy em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Zircônias Incolores

Brinco Argola Life Galaxy em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Zircônias Incolores

Brinco Argola Life Celestial em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo e Zircônia Incolor, 14mm

Brinco Argola Life Celestial em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo e Zircônia Incolor, 14mm

Anel Palace em Prata 925 com Safira Incolor, Negra e Laranja

Anel Palace em Prata 925 com Safira Incolor, Negra e Laranja

Anel Raya em Prata 925 e Ouro Amarelo 18k com Safira Incolor

Anel Raya em Prata 925 e Ouro Amarelo 18k com Safira Incolor

Anel Raya em Prata 925 e Ouro Amarelo 18k com Safira Incolor

Anel Raya em Prata 925 e Ouro Amarelo 18k com Safira Incolor

Anel Color em Prata 925 com Topázio Sky e Topázios Incolores

Anel Color em Prata 925 com Topázio Sky e Topázios Incolores

Pingente Arvore de Vida em Ouro Amarelo 18k com Diamantes, 0,045ct

Pingente Arvore de Vida em Ouro Amarelo 18k com Diamantes, 0,045ct

Pingente Life Menina em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k

Pingente Life Menina em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k

Pingente Life Mama Yin e Yang em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Zircônia Incolor

Pingente Life Mama Yin e Yang em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Zircônia Incolor

Pingente Life Galaxy em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Zircônias Incolores

Pingente Life Galaxy em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k e Zircônias Incolores

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