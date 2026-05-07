Os presentes de Dia das Mães da Vivara para você ficar de olho

Para as mamães que apreciam a elegância, as joias em ouro, prata ou diamantes da Vivara são escolhas que nunca saem de moda. São peças que complementam qualquer look, como os brincos de pérola em ouro e o colar ponto de luz em ouro branco com diamante, são clássicos da Vivara que transmitem delicadeza, sendo perfeitos para mães com estilo mais elegante. Há também um anel solitário de diamante em ouro branco, que simboliza a eternidade do amor, com o diamante representando a força do vínculo, ou seja, um presente e um significado por trás.



Já para um presente personalizado, um pingente de ouro com inicial é cheio de significado (pode ser usado em um colar ou pulseira).