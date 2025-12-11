Clube A Gazeta
Os 10 melhores acessórios da Vivara para presentear no Natal

Quer acertar no presente de Natal daquela pessoa querida? Um belo acessório pode ser a opção ideal. Confira a seleção de produtos da Vivara feita pelo Clube A Gazeta  não erre ao presentear!

Vitória
Publicado em 11/12/2025 às 14h42
Veja ideias de acessórios para presentear alguém especial neste Natal. Crédito: Shutterstock
Natal é a época perfeita para presentear com algo que dure e que carregue um significado especial, por isso, nada melhor do que investir em um acessório belo e elegante. A Vivara, com seu vasto portfólio, que vai muito além das tradicionais joias, oferece itens que se encaixam em diversos orçamentos e estilos, tornando o presente de Natal um verdadeiro momento marcante, de memória e afeto.

De peças colecionáveis a clássicos, selecionamos 10 acessórios que são a escolha ideal para surpreender quem você ama neste final de ano.

Pulseira Life colecionável (Prata 925)

Este é o presente ideal para iniciar uma tradição. A pulseira Life é a peça mais popular da marca e, ao presenteá-la, você não entrega apenas uma joia, mas a promessa de uma coleção de memórias, pois é um presente que se renova a cada pingente adicionado.

Pulseira Life Sua História em Prata 925

Pulseira Life Sua História em Prata 925

Pulseira Life Infinito em Prata 925

Pulseira Life Infinito em Prata 925

Pulseira Life Mini Me Coração Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo

Pulseira Life Mini Me Coração Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo

Pulseira Life Talismã Olho De Deus em Prata 925

Pulseira Life Talismã Olho De Deus em Prata 925

Pulseira Life Star lll em Prata 925

Pulseira Life Star lll em Prata 925

Anel life (prata 925)

Um presente que complementa a coleção Life, mas que pode ser usado sozinho. O anel Life é uma peça versátil e moderna, ideal para quem gosta de joias que contam histórias. É um presente de valor acessível que permite a quem o recebe continuar a coleção de forma elegante.

Anel Life Astro Gota em Prata 925 com Pedras Rosas

Anel Life Astro Gota em Prata 925 com Pedras Rosas

Anel Lifemania em Prata 925

Anel Lifemania em Prata 925

Anel Life Venus em Prata 925 c/ Pedras Rosas e Incolores

Anel Life Venus em Prata 925 c/ Pedras Rosas e Incolores

Anel Life Estrelas Duplo em Prata 925

Anel Life Estrelas Duplo em Prata 925

Anel Life Luna Gota em Prata 925 com Ametista

Anel Life Luna Gota em Prata 925 com Ametista

Brincos em prata

Um verdadeiro clássico atemporal, os brincos da Vivara são o presente curinga que agradam a todas as idades e estilos. Por serem discretos e elegantes, são perfeitos para o uso diário, adicionando um toque de brilho sem exageros.

Brinco Life Estrela Star lll Prata

Brinco Life Estrela Star lll Prata

Brinco Life Ocean em Prata 925 com Pedras Rosas e Incolores

Brinco Life Ocean em Prata 925 com Pedras Rosas e Incolores

Brinco Life Aurora Prata Cristal

Brinco Life Aurora Prata Cristal

Brinco Ginger em Prata 925

Brinco Ginger em Prata 925

Brinco Life Coloré Prata Cristal

Brinco Life Coloré Prata Cristal

Pingente de letra

Este é um presente que fala diretamente ao coração. Um colar com a inicial do nome demonstra cuidado e atenção, sendo uma joia personalizada, íntima e sofisticada. É uma peça que a pessoa usará com frequência, lembrando-se de quem a presenteou.

Pingente Life Letra A em Prata 925

Pingente Life Letra A em Prata 925

Pingente Life Letra J em Prata 925

Pingente Life Letra J em Prata 925

Pingente Life Letra M em Prata 925

Pingente Life Letra M em Prata 925

Pingente Life Letra S em Prata 925

Pingente Life Letra S em Prata 925

Pingente Life Letra C em Prata 925

Pingente Life Letra C em Prata 925

Relógios de pulso

Um relógio de pulso é um acessório de alto valor percebido e um presente duradouro. A Vivara oferece modelos clássicos e modernos que são um investimento, marcando o tempo e a importância da pessoa em sua vida. É um presente que une utilidade e elegância.

Relógio Tommy Hilfiger Masculino

Relógio Tommy Hilfiger Masculino

Relógio Tommy Hilfiger Feminino

Relógio Tommy Hilfiger Feminino

Relógio Life Feminino Aço Prateado

Relógio Life Feminino Aço Prateado

Relógio Life Feminino Olho Grego

Relógio Life Feminino Olho Grego

Relógio Tommy Hilfiger Tyson Masculino

Relógio Tommy Hilfiger Tyson Masculino

Anéis solitários em prata

Para quem busca o brilho do diamante em uma opção mais acessível, o anel solitário em prata é a escolha perfeita. É um presente que carrega um significado romântico e de compromisso (ou de uma amizade especial), sendo ideal para pessoas que apreciam o glamour.

Anel Life Glam III em Prata 925 com Pedras Rosas

Anel Life Glam III em Prata 925 com Pedras Rosas

Anel Solitário Life em Prata 925 com Pedra Incolor

Anel Solitário Life em Prata 925 com Pedra Incolor

Anel Life Intense em Liga Rosé com Banho de Ouro Rosé 18k

Anel Life Intense em Liga Rosé com Banho de Ouro Rosé 18k

Anel Life Special II Duplo em Prata 925 com Pedras Verde

Anel Life Special II Duplo em Prata 925 com Pedras Verde

Anel Life Special II em Prata 925 com Cristal Azul

Anel Life Special II em Prata 925 com Cristal Azul

Porta-joias

Este é um presente funcional e elegante, ideal para quem ama viajar. Ele demonstra cuidado com as joias da pessoa, garantindo que elas fiquem organizadas e protegidas durante os deslocamentos. É um acessório que complementa a coleção de joias.

Porta-Joias Life Quadrado Salmão

Porta-Joias Life Quadrado Salmão

Porta-Joias Retangular Life Verde

Porta-Joias Retangular Life Verde

Porta-Joias Vivara Grande Salmão

Porta-Joias Vivara Grande Salmão

Porta-Joias Vivara Médio Salmão

Porta-Joias Vivara Médio Salmão

Porta-Jóias Vivara Pequeno Salmão

Porta-Jóias Vivara Pequeno Salmão

Carteiras de couro

Longe das joias, acessórios de couro unem utilidade e sofisticação. São presentes práticos, perfeitos para o público masculino e feminino que valoriza a qualidade e a durabilidade no dia a dia. É um presente que será usado todos os dias.

Carteira Vivara Couro Cereja

Carteira Vivara Couro Cereja

Carteira Victorinox Couro Preto

Carteira Victorinox Couro Preto

Carteira Life Couro Azul

Carteira Life Couro Azul

Carteira Masculina Couro Marrom

Carteira Masculina Couro Marrom

Carteira Grande Life Couro Lilás

Carteira Grande Life Couro Lilás

Pulseiras masculinas em couro e prata

Uma excelente opção para presentear homens, as pulseiras em couro e prata são modernas e estilosas. Elas adicionam um toque contemporâneo ao visual e são um presente que foge do óbvio, mostrando que você pensou em um acessório que complementa o estilo dele.

Pulseira Life em Couro Preto com Aço

Pulseira Life em Couro Preto com Aço

Pulseira Origem em Prata 925

Pulseira Origem em Prata 925

Pulseira Line em Prata 925

Pulseira Line em Prata 925

Pulseira - Tommy Joias Tommy Hilfiger Preto

Pulseira - Tommy Joias Tommy Hilfiger Preto

Kit Masculino - Conjunto Anel + Pulseira com Pérolas

Kit Masculino - Conjunto Anel + Pulseira com Pérolas

Óculos de sol

A Vivara também oferece óculos de sol de marcas renomadas. Este é um presente de luxo e utilidade, perfeito para o verão. É um acessório que combina proteção e estilo, sendo um investimento na imagem e no bem-estar da pessoa.

Óculos de Sol Life Quadrado em Acetato Amarelo

Óculos de Sol Life Quadrado em Acetato Amarelo

Óculos de Sol Quadrado em Aço Preto

Óculos de Sol Quadrado em Aço Preto

Óculos de Sol Gatinho Vivara em Acetato Preto

Óculos de Sol Gatinho Vivara em Acetato Preto

Óculos Life de Sol Retangular em Acetato Cinza

Óculos Life de Sol Retangular em Acetato Cinza

Óculos de Sol Life em Acetato Vermelho e Transparente

Óculos de Sol Life em Acetato Vermelho e Transparente

