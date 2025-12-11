Os 10 melhores acessórios da Vivara para presentear no Natal

Veja ideias de acessórios para presentear alguém especial neste Natal. Crédito: Shutterstock

O Natal é a época perfeita para presentear com algo que dure e que carregue um significado especial, por isso, nada melhor do que investir em um acessório belo e elegante. A Vivara, com seu vasto portfólio, que vai muito além das tradicionais joias, oferece itens que se encaixam em diversos orçamentos e estilos, tornando o presente de Natal um verdadeiro momento marcante, de memória e afeto.

De peças colecionáveis a clássicos, selecionamos 10 acessórios que são a escolha ideal para surpreender quem você ama neste final de ano.

Pulseira Life colecionável (Prata 925)

Este é o presente ideal para iniciar uma tradição. A pulseira Life é a peça mais popular da marca e, ao presenteá-la, você não entrega apenas uma joia, mas a promessa de uma coleção de memórias, pois é um presente que se renova a cada pingente adicionado.

Anel life (prata 925)

Um presente que complementa a coleção Life, mas que pode ser usado sozinho. O anel Life é uma peça versátil e moderna, ideal para quem gosta de joias que contam histórias. É um presente de valor acessível que permite a quem o recebe continuar a coleção de forma elegante.

Brincos em prata

Um verdadeiro clássico atemporal, os brincos da Vivara são o presente curinga que agradam a todas as idades e estilos. Por serem discretos e elegantes, são perfeitos para o uso diário, adicionando um toque de brilho sem exageros.

Pingente de letra

Este é um presente que fala diretamente ao coração. Um colar com a inicial do nome demonstra cuidado e atenção, sendo uma joia personalizada, íntima e sofisticada. É uma peça que a pessoa usará com frequência, lembrando-se de quem a presenteou.

Relógios de pulso

Um relógio de pulso é um acessório de alto valor percebido e um presente duradouro. A Vivara oferece modelos clássicos e modernos que são um investimento, marcando o tempo e a importância da pessoa em sua vida. É um presente que une utilidade e elegância.

Anéis solitários em prata

Para quem busca o brilho do diamante em uma opção mais acessível, o anel solitário em prata é a escolha perfeita. É um presente que carrega um significado romântico e de compromisso (ou de uma amizade especial), sendo ideal para pessoas que apreciam o glamour.

Porta-joias

Este é um presente funcional e elegante, ideal para quem ama viajar. Ele demonstra cuidado com as joias da pessoa, garantindo que elas fiquem organizadas e protegidas durante os deslocamentos. É um acessório que complementa a coleção de joias.

Carteiras de couro

Longe das joias, acessórios de couro unem utilidade e sofisticação. São presentes práticos, perfeitos para o público masculino e feminino que valoriza a qualidade e a durabilidade no dia a dia. É um presente que será usado todos os dias.

Pulseiras masculinas em couro e prata

Uma excelente opção para presentear homens, as pulseiras em couro e prata são modernas e estilosas. Elas adicionam um toque contemporâneo ao visual e são um presente que foge do óbvio, mostrando que você pensou em um acessório que complementa o estilo dele.

Óculos de sol

A Vivara também oferece óculos de sol de marcas renomadas. Este é um presente de luxo e utilidade, perfeito para o verão. É um acessório que combina proteção e estilo, sendo um investimento na imagem e no bem-estar da pessoa.

