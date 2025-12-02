Presentes criativos para comprar no Amigo Secreto por até R$ 80

Opções de presentes para comprar no amigo x até R$80. Crédito: Canva

O final do ano chega e, com ele, a tradição do “amigo secreto” (ou amigo x). Seja na empresa, na família ou entre amigos, a brincadeira é uma forma divertida de celebrar e trocar presentes sem estourar o orçamento.



O desafio é sempre o mesmo: como encontrar algo criativo, útil e que agrade a todos, respeitando o limite de preço? A resposta é focar em itens versáteis e que caibam no bolso. Para te ajudar a presentear de forma que o presenteado irá gostar, e sem gastar muito, preparamos um guia de presentes divididos nas faixas de preço mais comuns.

Presentes para Amigo Secreto de até R$ 30

Nesta faixa, o foco são os mimos e acessórios divertidos. Você pode apostar em itens de papelaria criativos, como cadernos bullet journal ou canetas coloridas. Acessórios divertidos como meias coloridas, chaveiros ou pins para mochilas são sempre ótimas opções.

Para quem gosta de se cuidar, mimos de beleza como máscaras faciais unitárias, lip balms ou sabonetes artesanais são ótimas pedidas. Por fim, itens para a casa como porta-copos temáticos ou mini-vasos de suculentas trazem um toque especial.

Presentes para Amigo Secreto de até R$ 50

Com R$ 50, o leque de opções se expande para itens mais úteis e de maior qualidade. Podem ser observadas canecas e copos criativos, como canecas com frases engraçadas ou squeezes para academia.

Para o cuidado pessoal, kits de beleza com mini-hidratantes ou body splash de marcas populares são certeiros. E para os amantes de tecnologia, itens de tecnologia como mousepads ergonômicos são presentes práticos.

Presentes para Amigo Secreto de até R$ 80

Nesta faixa, é possível investir em presentes com maior valor agregado. Sugerimos acessórios de moda como carteiras de couro ou nécessaires estilosas. Para quem aprecia bebidas, vinhos e cervejas artesanais (uma garrafa de vinho tinto ou um kit de cervejas especiais) são ótimas opções.

Em produtos de cuidado pessoal, você já encontra perfumes ou colônias de marcas conhecidas. Por fim, é bom sempre ficar atento aos presentes que seguem o padrão amigo ocutlo, chinelos, camisetas, etc...

Lembre-se que o melhor presente é aquele que demonstra que você pensou na pessoa. O importante é a intenção e a criatividade.

