Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

Presentes criativos para comprar no Amigo Secreto por até R$ 80

Não sabe o que dar de presente para o seu amigo secreto? Veja dicas criativas e baratas para presentear

Vitória
Publicado em 02/12/2025 às 17h17
Opções de presentes para comprar no amigo x até R$80. Crédito: Canva
Opções de presentes para comprar no amigo x até R$80. Crédito: Canva

O final do ano chega e, com ele, a tradição do “amigo secreto” (ou amigo x). Seja na empresa, na família ou entre amigos, a brincadeira é uma forma divertida de celebrar e trocar presentes sem estourar o orçamento.

O desafio é sempre o mesmo: como encontrar algo criativo, útil e que agrade a todos, respeitando o limite de preço? A resposta é focar em itens versáteis e que caibam no bolso. Para te ajudar a presentear de forma que o presenteado irá gostar, e sem gastar muito, preparamos um guia de presentes divididos nas faixas de preço mais comuns.

Presentes para Amigo Secreto de até R$ 30

Nesta faixa, o foco são os mimos e acessórios divertidos. Você pode apostar em itens de papelaria criativos, como cadernos bullet journal ou canetas coloridas. Acessórios divertidos como meias coloridas, chaveiros ou pins para mochilas são sempre ótimas opções.

Para quem gosta de se cuidar, mimos de beleza como máscaras faciais unitárias, lip balms ou sabonetes artesanais são ótimas pedidas. Por fim, itens para a casa como porta-copos temáticos ou mini-vasos de suculentas trazem um toque especial.

Caneta Marcador Para Colorir Desenho Profissional 36 Cores

Caneta Marcador Para Colorir Desenho Profissional 36 Cores

Meia temática Mulher-Maravilha

Meia temática Mulher-Maravilha

Canetas Coloridas Ponta Fina

Canetas Coloridas Ponta Fina

Meia Cano Longo Hoahi Capybara

Meia Cano Longo Hoahi Capybara

Chaveiro Capivara Fofinha de Pelúcia

Chaveiro Capivara Fofinha de Pelúcia

Océane Serum Máscara Facial 20ml

Océane Serum Máscara Facial 20ml

Dermare Argila Vermelha Máscara Facial 500g

Dermare Argila Vermelha Máscara Facial 500g

Kiss New York Blueberry Revitalizante Máscara Facial

Kiss New York Blueberry Revitalizante Máscara Facial

Presentes para Amigo Secreto de até R$ 50

Com R$ 50, o leque de opções se expande para itens mais úteis e de maior qualidade. Podem ser observadas canecas e copos criativos, como canecas com frases engraçadas ou squeezes para academia.

Para o cuidado pessoal, kits de beleza com mini-hidratantes ou body splash de marcas populares são certeiros. E para os amantes de tecnologia, itens de tecnologia como mousepads ergonômicos são presentes práticos.

CANECA O PEQUENO PRINCIPE

CANECA O PEQUENO PRINCIPE

Garrafa Squeeze De Água Dobrável Silicone 500ml

Garrafa Squeeze De Água Dobrável Silicone 500ml

Copo Térmico Personalizado Logo do Seu Time + Seu Nome

Copo Térmico Personalizado Logo do Seu Time + Seu Nome

Copo Térmico Aço Inox Premium 510ml Preto

Copo Térmico Aço Inox Premium 510ml Preto

MOUSEPAD HYPERX

MOUSEPAD HYPERX

Mouse Pad Gamer Extra Grande

Mouse Pad Gamer Extra Grande

Kit 3 Mini Hidratação Intensiva Trivitt

Kit 3 Mini Hidratação Intensiva Trivitt

Kit Presente Mini Luvas de Silicone Hands

Kit Presente Mini Luvas de Silicone Hands

Hello Hello! Body Splash - Nah Cardoso

Hello Hello! Body Splash - Nah Cardoso

Ciclo Fragrance Athina - Body Splash

Ciclo Fragrance Athina - Body Splash

Presentes para Amigo Secreto de até R$ 80

Nesta faixa, é possível investir em presentes com maior valor agregado. Sugerimos acessórios de moda como carteiras de couro ou nécessaires estilosas. Para quem aprecia bebidas, vinhos e cervejas artesanais (uma garrafa de vinho tinto ou um kit de cervejas especiais) são ótimas opções.

Em produtos de cuidado pessoal, você já encontra perfumes ou colônias de marcas conhecidas. Por fim, é bom sempre ficar atento aos presentes que seguem o padrão amigo ocutlo, chinelos, camisetas, etc...

Carteira Slim Masculina Couro

Carteira Slim Masculina Couro

Carteira Masculina Slim Couro Fasolo

Carteira Masculina Slim Couro Fasolo

Océane Nécessaire Rosê Puffer

Océane Nécessaire Rosê Puffer

Kit 3 Necessaires Transparentes

Kit 3 Necessaires Transparentes

Vinho Branco Casal Garcia Sweet 750Ml

Vinho Branco Casal Garcia Sweet 750Ml

Vinho Tinto Chileno Perez Cruz Gran Reserva

Vinho Tinto Chileno Perez Cruz Gran Reserva

06un Cerveja Artesanal Bruder

06un Cerveja Artesanal Bruder

Kit Cerveja Artesanal Schornstein

Kit Cerveja Artesanal Schornstein

Lavanda Bebê Granado Eau de Cologne

Lavanda Bebê Granado Eau de Cologne

Cuté La Rive Eau de Parfum - Perfume Feminino

Cuté La Rive Eau de Parfum - Perfume Feminino

Cardamomo & Gengibre Granado Cologne - Perfume Unissex

Cardamomo & Gengibre Granado Cologne - Perfume Unissex

Bergamota & Flor de Laranjeira Granado Eau de Cologne

Bergamota & Flor de Laranjeira Granado Eau de Cologne

Combo 2 Camisetas Masculinas 100% Algodão

Combo 2 Camisetas Masculinas 100% Algodão

Camiseta Masculina Tech Modal Antiodor

Camiseta Masculina Tech Modal Antiodor

Chinelo Infantil DuRio Air

Chinelo Infantil DuRio Air

Chinelo Nuvem Original Slide

Chinelo Nuvem Original Slide

Lembre-se que o melhor presente é aquele que demonstra que você pensou na pessoa. O importante é a intenção e a criatividade.

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Natal Presente

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.