Amigo secreto, amigo oculto, amigo X: 40 presentes de até R$ 59,90 para o fim de ano

O momento mais mágico do ano já chegou. Junto com o Natal e o Ano Novo, vem as festas e confraternizações de final de ano. Por isso, HZ preparou uma lista cheia de sugestões para a ocasião. Dentro da nossa vitrine, são 40 sugestões que vão desde os lançamentos de beleza até bolsas, acessórios e perfumes. Tem opções para todos os gostos e estilos. Veja a lista de HZ e surpreenda seu amigo X.
AMIGO X 1
- Kit Óleo Extraordinário L'Oréal Paris + Leave-in de Tratamento Cicatri Renov, L'Oréal Paris. Preço: R$ 50,31
- Ring Light 8 Polegadas de Mesa com Suporte de Celular. Preço: R$ 41,80
- Espumante Casa Perini Moskatel, 750 Ml. Preço: R$ 40,85
- Bolsa Feminina Grande com alça transversal, Santorini Handbag. Preço: R$ 49,90
- Hidratante Corporal Terrapeutics Lavanda 300ml, Granado. Preço: R$ 25,90
- Máscara Para Cílios, Boca Rosa By Payot. Preço: R$ 45,90
- Livro: "A alma imoral: Traição e tradição através dos tempos". Preço: R$ 43,90
- Whisky Passport, 1L. Preço: R$ 49,90
- Deo Colônia Tentation 80 ml, Fiorucci. Preço: 49,90
- Hidratante Pós Barba, Mantecorp Skincare Urby Men. Preço: R$ 50,90
AMIGO X 2
- Paleta de Sombras Nádia Tambasco, By Océane. Preço: R$ 49,90
- My Travel Travesseiro de Viagem, Fibrasca. Preço: R$ 48,35
- Vinho Italiano Lambrusco I Puri Branco. Preço: 29,70
- Mimo Style Jogo Para Vinho no Estojo Com 4 Pçs. Preço: R$ 43,47
- Porta-Retrato Dourado em Metal. Preço: R$ 36,90
- Vinho Chileno Reservado Carmenere. Preço: R$ 39,94
- Quarteto De Sombras 10 Max Love. Preço: R$ 25,10
- Bandeja de Bambu Square. Preço: R$ 39,90
- Gin Rocks 995 Ml. Preço: R$ 44,58
- Sabonete em Barra Puro Vegetal, Natura Todo Dia. Preço: 38,90
AMIGO X 3
- Livro: "Mais esperto que o Diabo: O mistério revelado da liberdade e do sucesso." Preço: R$ 25,90
- Perfume Feminino Eau de Toilette, Monpetit Petunia. Preço: R$ 38,59
- Espumante Salton Series Brut Rose, Salton. Preço: R$ 28,90
- Taiff Difusor Curves. Preço: R$ 49,90
- Fone de Ouvido Philips com Microfone. Preço: R$ 25,58
- Bolsa Tiracolo Transversal Feminina Básica Casual Metalassê. Preço: R$ 59,90
- Meditações: O diário do imperador estóico Marco Aurélio. Preço: R$ 38,17
- Kit Necessaire Shampoo e Óleo Tree, com necessaire, Go Man. Preço: R$ 34,79
- Pais & Filhos - Caiu Perdeu. Preço: R$ 24,90
- Fortrek OM-801, Mouse Gamer USB, 3200 DPI. Preço: R$ 27,71
AMIGO X 4
- Livro: "É Assim que Acaba: 1", Coolleen Hoover. Preço: R$ 46,67
- Coqueteleira Shakeira Academia Com Porta Comprimido e Whey 500ml Preta, Ellym Nutrition. Preço: R$ 49,58
- Bolsa Shoulder Bag Lateral Com Alça Regulável Unissex. Preço: R$ 38,25
- Barra magnética porta Facas. Preço: R$ 38,25
- Suporte de Mesa Para Celular 360 graus Ajustável Articulado. Preço: R$ 34,03
- Livro "É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba)". Preço: R$ 40,26
- Colar Casal Coração Magnetico Luxo para Casais e Amigos. Preço: R$ 27,90
- Relógio de mesa de quartzo silencioso operado por bateria decoração, Pssopp. Preço: R$ 46,37
- Colar Eu Te Amo Escrito Em 100 Idiomas Com Pingente Rosegold. Preço: R$ 42,60
- Caneca Icons Moments, Gilmore Gilrs. Preço: R$ 47,53