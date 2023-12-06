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Amigo secreto, amigo oculto, amigo X: 40 presentes de até R$ 59,90 para o fim de ano

Ainda não escolheu o presente que vai dar para o seu amigo secreto? HZ selecionou algumas dicas para você arrasar nas confraternizações de final de ano
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 11:20

Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 50
Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 51 Crédito: Divulgação
O momento mais mágico do ano já chegou. Junto com o Natal e o Ano Novo, vem as festas e confraternizações de final de ano. Por isso, HZ preparou uma lista cheia de sugestões para a ocasião. Dentro da nossa vitrine, são 40 sugestões que vão desde os lançamentos de beleza até bolsas, acessórios e perfumes. Tem opções para todos os gostos e estilos. Veja a lista de HZ e surpreenda seu amigo X.

AMIGO X 1

Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 50
Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 51 Crédito: Divulgação
  1. Kit Óleo Extraordinário L'Oréal Paris + Leave-in de Tratamento Cicatri Renov, L'Oréal Paris. Preço: R$ 50,31
  2. Ring Light 8 Polegadas de Mesa com Suporte de Celular. Preço: R$ 41,80
  3. Espumante Casa Perini Moskatel, 750 Ml. Preço: R$ 40,85
  4. Bolsa Feminina Grande com alça transversal, Santorini Handbag. Preço: R$ 49,90
  5. Hidratante Corporal Terrapeutics Lavanda 300ml, Granado. Preço: R$ 25,90
  6. Máscara Para Cílios, Boca Rosa By Payot. Preço: R$ 45,90
  7. Livro: "A alma imoral: Traição e tradição através dos tempos". Preço: R$ 43,90
  8. Whisky Passport, 1L. Preço: R$ 49,90
  9. Deo Colônia Tentation 80 ml, Fiorucci. Preço: 49,90
  10. Hidratante Pós Barba, Mantecorp Skincare Urby Men. Preço: R$ 50,90

AMIGO X 2

Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 51
Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 51 Crédito: Divulgação
  1. Paleta de Sombras Nádia Tambasco, By Océane. Preço: R$ 49,90
  2. My Travel Travesseiro de Viagem, Fibrasca. Preço: R$ 48,35
  3. Vinho Italiano Lambrusco I Puri Branco. Preço: 29,70
  4. Mimo Style Jogo Para Vinho no Estojo Com 4 Pçs. Preço: R$ 43,47
  5. Porta-Retrato Dourado em Metal. Preço: R$ 36,90
  6. Vinho Chileno Reservado Carmenere. Preço: R$ 39,94
  7. Quarteto De Sombras 10 Max Love. Preço: R$ 25,10
  8. Bandeja de Bambu Square. Preço: R$ 39,90
  9. Gin Rocks 995 Ml. Preço: R$ 44,58
  10. Sabonete em Barra Puro Vegetal, Natura Todo Dia. Preço: 38,90

AMIGO X 3

Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 51
Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 51 Crédito: Divulgação
  1. Livro: "Mais esperto que o Diabo: O mistério revelado da liberdade e do sucesso." Preço: R$ 25,90
  2. Perfume Feminino Eau de Toilette, Monpetit Petunia. Preço: R$ 38,59
  3. Espumante Salton Series Brut Rose, Salton. Preço: R$ 28,90
  4. Taiff Difusor Curves. Preço: R$ 49,90
  5. Fone de Ouvido Philips com Microfone. Preço: R$ 25,58
  6. Bolsa Tiracolo Transversal Feminina Básica Casual Metalassê. Preço: R$ 59,90
  7. Meditações: O diário do imperador estóico Marco Aurélio. Preço: R$ 38,17
  8. Kit Necessaire Shampoo e Óleo Tree, com necessaire, Go Man. Preço: R$ 34,79
  9. Pais & Filhos - Caiu Perdeu. Preço: R$ 24,90
  10. Fortrek OM-801, Mouse Gamer USB, 3200 DPI. Preço: R$ 27,71

AMIGO X 4

Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 51
Amigo X: uma seleção de presentes de até R$ 51 Crédito: Divulgação
  1. Livro: "É Assim que Acaba: 1", Coolleen Hoover. Preço: R$ 46,67
  2. Coqueteleira Shakeira Academia Com Porta Comprimido e Whey 500ml Preta, Ellym Nutrition. Preço: R$ 49,58
  3. Bolsa Shoulder Bag Lateral Com Alça Regulável Unissex. Preço: R$ 38,25
  4. Barra magnética porta Facas. Preço: R$ 38,25
  5. Suporte de Mesa Para Celular 360 graus Ajustável Articulado. Preço: R$ 34,03
  6. Livro "É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba)". Preço: R$ 40,26
  7. Colar Casal Coração Magnetico Luxo para Casais e Amigos. Preço: R$ 27,90
  8. Relógio de mesa de quartzo silencioso operado por bateria decoração, Pssopp. Preço: R$ 46,37
  9. Colar Eu Te Amo Escrito Em 100 Idiomas Com Pingente Rosegold. Preço: R$ 42,60
  10. Caneca Icons Moments, Gilmore Gilrs. Preço: R$ 47,53

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