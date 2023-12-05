Parque Moscoso inaugura decoração natalina de Vitória; confira como ficou iluminação

O Parque Moscoso, no Centro de Vitória, já está pronto para receber o bom velhinho! Nesta segunda-feira (4), a administração municipal inaugurou a decoração natalina da Capital acendendo as luzes do espaço. Com direito a presença da estrela da festa, o Papai Noel, e apresentação da banda da Guarda Municipal, o local recebeu moradores e turistas encantados com a iluminação.

O destaque da decoração é a árvore de Natal gigante, com 10,5 metros de altura. Túneis dinâmicos de tecido, bolas e caixas decorativas, além de um espaço com queda de neve, também prometem encantar os visitantes.

Até o dia 6 de janeiro, moradores e turistas poderão visitar o parque e apreciar a iluminação especial. O funcionamento segue o habitual do parque: de segunda a segunda, das 5h30 às 22h. A casa do Papai Noel funcionará todos os dias das 17h30 às 20h30. A entrada é gratuita.

E não para por aí! Os fãs da época mais iluminada do ano poderão curtir as belezas do Natal em 84 pontos de Vitória. Serão mais de 100 árvores espalhadas pela cidade , garantindo a magia deste fim de ano.

Confira os cliques feitos pelo fotojornalista Vitor Jubini da abertura da decoração: