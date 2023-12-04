'BBB 24': Boninho dá 'spoilers' e anuncia nova versão da abertura com Alok

Boninho anuncia mudanças para o BBB 24. Crédito: Rede Globo/Divulgação

A 24ª edição do Big Brother Brasil estreia já no início do próximo ano e Boninho, diretor de gênero e variedades da Rede Globo, vem contando, aos poucos, as novidades que prepara para o reality show. Neste domingo, 3, ele apareceu na CCXP dar uma série de "spoilers" e anunciar uma nova versão da abertura, Vida Real, de Paulo Ricardo, agora com a participação de Alok.

Boninho comentou que um novo quarto será adicionado na "casa mais vigiada do Brasil". Com isso, o programa contará com três cômodos além dos aposentos do líder, o que pode dar fim à divisão entre dois grupos que dominou as últimas edições.

O reality show também vai apostar no uso de inteligência artificial com uma câmera que acompanhará o líder da semana. O diretor ainda prepara o lançamento de um videocast, transmitido de segunda a domingo, para debater o programa. Ainda não se sabe, porém, quem serão os apresentadores da novidade.

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro. Além das novidades anunciadas na CCXP, a Globo já havia preparado uma série de mudanças para a nova edição. O reality contará com a dinâmica de um voto por CPF - entenda o que é aqui -, o fim do Jogo da Discórdia e a inclusão de um quadro denominado "Sincerão".