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Reality Show

'BBB 24': Boninho dá 'spoilers' e anuncia nova versão da abertura com Alok

Reality show estreia no dia 8 de janeiro de 2024; diretor do programa já havia anunciado mudança com um voto por CPF e fim do Jogo da Discórdia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 13:16

Boninho anuncia mudanças para o BBB 24.
Boninho anuncia mudanças para o BBB 24. Crédito: Rede Globo/Divulgação
A 24ª edição do Big Brother Brasil estreia já no início do próximo ano e Boninho, diretor de gênero e variedades da Rede Globo, vem contando, aos poucos, as novidades que prepara para o reality show. Neste domingo, 3, ele apareceu na CCXP dar uma série de "spoilers" e anunciar uma nova versão da abertura, Vida Real, de Paulo Ricardo, agora com a participação de Alok.
Boninho comentou que um novo quarto será adicionado na "casa mais vigiada do Brasil". Com isso, o programa contará com três cômodos além dos aposentos do líder, o que pode dar fim à divisão entre dois grupos que dominou as últimas edições.
O reality show também vai apostar no uso de inteligência artificial com uma câmera que acompanhará o líder da semana. O diretor ainda prepara o lançamento de um videocast, transmitido de segunda a domingo, para debater o programa. Ainda não se sabe, porém, quem serão os apresentadores da novidade.
O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro. Além das novidades anunciadas na CCXP, a Globo já havia preparado uma série de mudanças para a nova edição. O reality contará com a dinâmica de um voto por CPF - entenda o que é aqui -, o fim do Jogo da Discórdia e a inclusão de um quadro denominado "Sincerão".
*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

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