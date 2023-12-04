Alcione deixa palco por alguns minutos após passar mal durante apresentação em navio

Alcione passou mal durante uma apresentação surpresa no navio temático de Alexandre Pires Crédito: Edu Hargreaves/Divulgação

Durante uma apresentação surpresa no navio temático de Alexandre Pires, Alcione passou mal e se retirou por alguns instantes do palco, na noite de domingo (3).

A cantora de 76 anos se apresentava em alto-mar quando deixou o local com a ajuda de dois integrantes da equipe técnica.