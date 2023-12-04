Alcione deixa palco por alguns minutos após passar mal durante apresentação em navio

Durante uma apresentação surpresa no navio temático de Alexandre Pires, Alcione passou mal e se retirou por alguns instantes do palco, na noite de domingo (3).
A cantora de 76 anos se apresentava em alto-mar quando deixou o local com a ajuda de dois integrantes da equipe técnica.
A assessoria de imprensa da artista informou à Folha de S.Paulo que Marrom se sentiu mal após a embarcação se mexer muito forte, mas que ela retornou, ficando até o fim da apresentação, e passa bem. Atualmente, Marrom faz turnê para celebrar 50 anos de carreira.