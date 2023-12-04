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Susto

Alcione deixa palco por alguns minutos após passar mal durante apresentação em navio

Cantora de 76 anos se ausentou de show por alguns minutos após ficar nauseada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 12:10

Alcione
Alcione passou mal durante uma apresentação surpresa no navio temático de Alexandre Pires Crédito: Edu Hargreaves/Divulgação
Durante uma apresentação surpresa no navio temático de Alexandre Pires, Alcione passou mal e se retirou por alguns instantes do palco, na noite de domingo (3).
A cantora de 76 anos se apresentava em alto-mar quando deixou o local com a ajuda de dois integrantes da equipe técnica.
A assessoria de imprensa da artista informou à Folha de S.Paulo que Marrom se sentiu mal após a embarcação se mexer muito forte, mas que ela retornou, ficando até o fim da apresentação, e passa bem. Atualmente, Marrom faz turnê para celebrar 50 anos de carreira.

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