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Blake Lively e Justin Baldoni encerram disputa judicial

O processo durava mais de um ano e foi motivado pelas ações de Baldoni durante as gravações do filme 'É assim que acaba'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 18:15

Filme é Assim que Acaba
Filme "É Assim que Acaba" é estrelado por Blake Lively e Justin Baldoni Sony Pictures/Divulgação

Após mais de um ano de polêmicas e acusações, a atriz Blake Lively e o ator-diretor Justin Baldoni encerraram a disputa judicial movida após as gravações do filme 'É assim que acaba'. A atriz e o diretor da adaptação do livro de Colleen Hoover fecharam um acordo que encerra a disputa sem pagamento de indenização a Lively, segundo o TMZ. O acordo também não prevê pedidos de desculpas pela parte do ator.


A ação envolvia acusações feitas pela atriz sobre condutas de Baldoni nos bastidores de "É Assim Que Acaba" incluindo alegações de assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil. O caso ganhou ainda mais tensão nos últimos meses, com outras alegações de Blake Lively sobre suposta retaliação e difamação, além de um pedido de indenização de mais de R$ 800 milhões.


Segundo o site, a atriz reforçou sua equipe jurídica nos últimos meses ao contratar o escritório Sussman Godfrey, conhecido por casos de grande escala. Ainda assim, decisões judiciais recentes anularam 10 das 13 acusações. Isso teria enfraquecido pontos centrais das alegações e aberto caminho para um acordo.


Na segunda-feira (4), advogados de ambas as partes divulgaram uma nota conjunta confirmando o encerramento do processo. O texto afirma que o filme segue como motivo de orgulho para os envolvidos e destaca a importância de ampliar o debate sobre violência doméstica, além de reforçar o compromisso com ambientes de trabalho livres de condutas inadequadas.

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