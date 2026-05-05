Após sucesso em 'O Agente Secreto', Tânia Maria volta a vender tapetes

Mesmo após o reconhecimento no cinema, Tânia decidiu manter o preço dos produtos. Cada tapete segue sendo vendido por R$ 80. Ela vive com a família em uma casa simples no distrito de Santo Antônio de Cobra, em Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte, ao lado da filha Shirley, do genro João, da neta Jácylla e do bisneto Giovanni.





A trajetória artística começou de forma inesperada. Aos 72 anos, foi descoberta pelo diretor Kleber Mendonça Filho durante testes para figurantes de "Bacurau", em 2018. Desde então, participou de oito produções e conquistou prêmios como o de Melhor Atriz Coadjuvante pela International Cinephile Society.





"O Agente Secreto", produção mais recente da qual participou, disputou quatro categorias no Oscar deste ano: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Seleção de Elenco.