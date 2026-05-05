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Após sucesso em 'O Agente Secreto', Tânia Maria volta a vender tapetes

Atriz de 79 anos ficou conhecida por seu papel como Dona Sebastiana em 'O Agente Secreto', o que a rendeu muitas publicidades e aparições em programas de TV
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 17:52

Tânia Maria vence prêmio internacional de melhor atriz coadjuvante
Tânia Maria vence prêmio internacional de melhor atriz coadjuvante Divulgação/Vitrine Filmes

Após ganhar visibilidade com o filme "O Agente Secreto", Tânia Maria, 79, retomou a produção de tapetes para venda e compartilhou nas redes que está com a rotina de trabalho intensa.


A atriz potiguar publicou um vídeo em que aparece confeccionando peças de banheiro, atividade que exerce há mais de duas décadas. "Fazendo arte para o seu lar", escreveu na legenda.

Mesmo após o reconhecimento no cinema, Tânia decidiu manter o preço dos produtos. Cada tapete segue sendo vendido por R$ 80. Ela vive com a família em uma casa simples no distrito de Santo Antônio de Cobra, em Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte, ao lado da filha Shirley, do genro João, da neta Jácylla e do bisneto Giovanni.


A trajetória artística começou de forma inesperada. Aos 72 anos, foi descoberta pelo diretor Kleber Mendonça Filho durante testes para figurantes de "Bacurau", em 2018. Desde então, participou de oito produções e conquistou prêmios como o de Melhor Atriz Coadjuvante pela International Cinephile Society. 


"O Agente Secreto", produção mais recente da qual participou, disputou quatro categorias no Oscar deste ano: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Seleção de Elenco.

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