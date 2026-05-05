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Música

Cantora Lourena é confirmada no Festival Movimento Cidade

Artista carioca se junta a Budah em apresentação especial no projeto “Budah Convida”, em Vila Velha, em agosto
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 17:14

Lourena é a última convidada confirmada no “Budah Convida”, do Festival Movimento Cidade
Lourena é a última convidada confirmada no “Budah Convida”, do Festival Movimento Cidade @felipe.alberto.s

A cantora Lourena é a mais nova atração confirmada no Festival Movimento Cidade 2026. A artista integra o projeto “Budah Convida” e sobe ao palco no dia 15 de agosto, na Prainha, em Vila Velha, em um encontro inédito ao lado da capixaba Budah.

Reconhecida por sua voz marcante e letras carregadas de emoção, Lourena vem ganhando espaço na cena do rap nacional com uma trajetória em ascensão. A artista acumula parcerias com nomes como Marcelo Falcão, Delacruz e Sant, além de participações em projetos de grande alcance como o Poesia Acústica, que ampliaram sua visibilidade nas plataformas digitais. Entre suas músicas mais conhecidas estão “Dizeres” e “Outro Dia”.

Natural de Madureira, no Rio de Janeiro, a cantora constrói uma identidade musical que transita entre o rap, a MPB e o soul, com influências que vão de Milton Nascimento e Criolo a Billie Holiday e Nina Simone.

A participação de Lourena completa o line-up do “Budah Convida”, projeto criado especialmente para a edição de 2026 do festival e que também reúne as artistas Duquesa e MC Luanna. A proposta é promover encontros inéditos no palco, com protagonismo feminino em um cenário historicamente marcado pela presença masculina.

O Festival Movimento Cidade acontece entre os dias 14 e 16 de agosto, na Prainha de Vila Velha, e deve reunir mais de 15 atrações em cerca de 20 horas de programação. Entre os nomes já confirmados estão Emicida, Zeca Pagodinho, Gaby Amarantos, João Gomes e Marcelo D2.

Após reunir cerca de 100 mil pessoas em 2025, o evento retorna com o tema “Cidade são pessoas”, reforçando a proposta de ocupar espaços urbanos com experiências culturais diversas. A programação inclui ainda outras linguagens artísticas e ações sociais, como a arrecadação de alimentos no dia de entrada gratuita.

Os ingressos para os dias pagos já estão à venda online, enquanto o acesso ao primeiro dia do festival será mediante doação de alimento não perecível, sujeito à lotação.

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