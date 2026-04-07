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MC Luanna é confirmada no “Budah Convida” no Movimento Cidade

Encontro reúne duas potências do rap nacional em performance exclusiva pensada para o palco do festival em Vila Velha
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 18:01

MC Luanna é confirmada no “Budah Convida” no Movimento Cidade
MC Luanna é confirmada no “Budah Convida” no Movimento Cidade Crédito: @feshoots
O Festival Movimento Cidade 2026 acaba de anunciar mais um nome de peso para a programação: MC Luanna está confirmada no projeto “Budah Convida”, show especial que será apresentado no dia 15 de agosto, na Prainha, em Vila Velha. A participação integra um encontro inédito idealizado para o palco do festival, reunindo artistas em performances colaborativas.
Reconhecida como uma das vozes mais potentes da cena urbana brasileira, MC Luanna construiu uma trajetória marcada por identidade e versatilidade, transitando entre rap, trap e funk. No repertório, sucessos como “99 Problemas”, “Meio Pá”, “Karma”, “44” e “Esconda sua Namorada” ajudaram a consolidar seu nome entre os destaques da música contemporânea.
A artista retorna ao Festival Movimento Cidade 2026 após sua participação na edição anterior, quando se destacou pela forte conexão com o público. Agora, divide o palco com Budah em um formato inédito, pensado especialmente para esta edição. O projeto “Budah Convida” reúne três artistas convidados em apresentações exclusivas: o primeiro nome anunciado foi Duquesa, e a terceira participação ainda será revelada.
MC Luanna é confirmada no “Budah Convida” no Movimento Cidade
MC Luanna é confirmada no “Budah Convida” no Movimento Cidade Crédito: @feshoots
Segundo a organização, a proposta reforça a ideia de colaboração como linguagem central do festival, promovendo encontros únicos entre artistas e experiências que só acontecem dentro do evento.
O festival acontece entre os dias 14 e 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha, e reúne alguns dos principais nomes da música brasileira. Na sexta-feira (14), com entrada gratuita, se apresentam Gaby Amarantos, Ajuliacosta, Ury Vieira e Roberta de Razão. No sábado (15), sobem ao palco Emicida, Zeca Pagodinho, Urias, além de Budah com o projeto especial, Fabriccio e O Kannalha. Já no domingo (16), a programação se encerra com João Gomes, Marcelo D2 e Maré Tardia.
Além dos shows, o Movimento Cidade aposta em uma programação ampliada, com cinema, batalhas de dança, intervenções artísticas e mostras audiovisuais, reforçando a proposta de ocupar a cidade com experiências culturais diversas.
Com o tema “Cidade são pessoas”, a edição de 2026 também apresenta um novo formato: dois dias de programação paga e um dia gratuito. No dia 14, o acesso será mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Já nos dias 15 e 16, a entrada será por meio de ingressos, que já estão à venda.

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