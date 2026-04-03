Movimento Cidade anuncia Emicida e amplia line-up do festival capixaba

O rapper Emicida Crédito: Julia Rodrigues / Divulgação

Quem achou que o line-up do Festival Movimento Cidade já estava completo… errou. Quando ninguém mais esperava por novidades, o maior festival de artes integradas do Espírito Santo resolveu elevar o nível (de novo) e anunciou o rapper Emicida como nova atração da edição 2026.

O artista se apresenta no sábado, 15 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha, trazendo ao público capixaba a potente Emicida Racional MCMV Tour, um espetáculo que vai além de um show e se aproxima de uma verdadeira experiência imersiva.

Sobre "Emicida Racional MCMV Tour"

Com uma proposta estética ambiciosa, o rapper transforma música em narrativa e show em travessia sensorial. A turnê nasce a partir do álbum Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores e propõe um encontro entre gerações do rap nacional, com forte influência de Racionais MC's, referência central na construção do pensamento crítico e sonoro do gênero no Brasil.

E tem mais: o título “MCMV” carrega um conceito curioso. Além de remeter ao disco, faz alusão ao ano de 1905, quando Albert Einstein apresentou a Teoria da Relatividade. No palco, isso vira linguagem artística: tempo, espaço e percepção se misturam em uma apresentação que muda conforme quem assiste.

Um passeio pela carreira

No repertório, faixas recentes como “Finado Neguim Memo?” e “Us Memo Preto Zica” se encontram com momentos marcantes da trajetória do artista, da mixtape Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, até que Eu Cheguei Longe… ao impacto cultural de AmarElo. Tudo com novos arranjos, mais densidade sonora e uma entrega que promete arrepiar.

“Queremos alcançar o máximo que um MC pode ser ao vivo e elevar isso ao quadrado”, resume o próprio Emicida. E tem um detalhe de importante: a apresentação na Prainha marca o encerramento da agenda do artista no Sudeste, ou seja, clima de “última chance” garantido.

Line-up de peso

Com ou sem surpresa, o Movimento Cidade já vinha forte. Confira o line-up de cada dia:

Sexta (14) – gratuita: Gaby Amarantos, Ajuliacosta, Ury Vieira e Roberta de Razão

Gaby Amarantos, Ajuliacosta, Ury Vieira e Roberta de Razão Sábado (15): Emicida, Zeca Pagodinho, Urias, Budah (com convidados), Fabriccio e O Kannalha

Emicida, Zeca Pagodinho, Urias, Budah (com convidados), Fabriccio e O Kannalha Domingo (16): João Gomes, Marcelo D2 e Maré Tardia

Em 2026, o festival chega com um novo formato: o primeiro dia será gratuito, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, enquanto os dias 15 e 16 terão acesso por meio de ingressos diários ou passaporte para os dois dias. Também haverá distribuição de entradas gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de comunidades atendidas pelo programa Estado Presente, pessoas trans e pessoas com deficiência.

E se a surpresa foi boa até aqui, fica o aviso: novas atrações ainda devem ser anunciadas. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo link https://bit.ly/festivalmc2026 .

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