Marcelo D2 é atração confirmada no Festival Movimento Cidade, em Vila Velha

Rapper e sambista retorna como uma das atrações do domingo (16) da 8ª edição do festival, que acontece entre 14 e 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:00

Cantor Marcelo D2 Crédito: Fabio Rocha / Globo

Marcelo D2 está de volta ao Espírito Santo com presença confirmada no Festival Movimento Cidade 2026. Depois de anos sem se apresentar em solo capixaba, o rapper e sambista retorna como uma das atrações do domingo (16) da 8ª edição do festival, que acontece entre 14 e 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha. A confirmação marca o aguardado reencontro de D2 com o público do Estado e promete um show recheado de clássicos de um dos nomes mais marcantes da música brasileira.

Com uma carreira consolidada e marcada por inovação, Marcelo D2 se tornou um dos artistas mais influentes da música brasileira contemporânea. Desde os tempos à frente do Planet Hemp até sua trajetória solo, ele construiu sucessos que atravessam gerações, como "Qual é?", "Desabafo" e "À Procura da Batida Perfeita".

Seu trabalho é reconhecido pela fusão criativa entre o hip-hop e o samba, além de apresentações ao vivo cheias de energia, que transformam cada show em uma grande celebração da cultura brasileira. Ao longo da carreira, o artista também se destacou por projetos que dialogam com a tradição do samba, aproximando o gênero de novas gerações e ampliando seu alcance dentro da música urbana brasileira.

Além de revisitar sucessos da carreira, o show de Marcelo D2 também dialoga com seu momento artístico mais recente. O artista está em circulação com o projeto “Manual Prático do Novo Samba Tradicional”, desenvolvido ao lado da banda Um Punhado de Bamba, que aprofunda a mistura entre o hip-hop e o samba, marca registrada de sua trajetória. O trabalho integra uma quadrilogia de álbuns e propõe uma imersão no processo criativo do músico, reunindo elementos como batidas eletrônicas 808, percussões tradicionais do samba e referências que conectam passado e presente da música brasileira.

Marcelo D2 Crédito: EDUARDO LOPES

Além de Marcelo D2, o line-up já conta com artistas como Duquesa, Budah, João Gomes, Zeca Pagodinho, Ajuliacosta, Urias, Gaby Amarantos e O Kannalha, além dos artistas locais Roberta de Razão, Ury Vieira, Fabriccio e Maré Tardia. Ao todo, o festival terá mais de 20 horas de programação e mais de 15 atrações musicais entre locais e nacionais, conectando diferentes ritmos e expressões da música brasileira em um mesmo palco. Os ingressos já estão à venda pelo link: https://bit.ly/festivalmc2026. A organização recomenda a compra antecipada devido à expectativa de grande público para esta nova edição.

Segundo a sócia-diretora do Movimento Cidade, Luísa Costa, a confirmação do artista também reforça a diversidade sonora que marca a curadoria do Festival MC, que reúne diferentes ritmos e gerações da música brasileira em um mesmo palco. "Ele representa muito bem essa mistura que o Movimento Cidade valoriza. Ele transita entre diversos gêneros musicais de uma forma muito autêntica, e isso dialoga diretamente com a proposta do festival de conectar diferentes estilos, artistas e públicos", afirma.

Após reunir cerca de 100 mil pessoas em 2025, o Movimento Cidade se prepara para uma edição ainda maior em 2026. A programação reúne música, cinema, batalhas de dança e outras intervenções e experiências artísticas que ocupam a Prainha e fortalecem o diálogo entre arte, cidade e pessoas. O evento também mantém as tradicionais mostras audiovisuais, presentes desde sua criação. Ao longo de três dias, em mais uma edição no Parque da Prainha, em Vila Velha, o espaço se transforma em um grande território cultural a céu aberto, reunindo diferentes linguagens artísticas como música, cinema, dança e a arte visual e públicos diversos em um mesmo lugar.

Nesta edição, o festival adota o tema "Cidade são pessoas", um manifesto que traduz sua essência ao valorizar o papel do indivíduo na construção dos espaços urbanos. A proposta celebra o encontro, a diversidade e a potência criativa de quem vive, circula e transforma a cidade.

O Festival Movimento Cidade chega em 2026 com um novo formato: dois dias com ingressos pagos e um dia totalmente gratuito. A mudança busca garantir a sustentabilidade do evento diante do atual cenário de instabilidade econômica e da redução de patrocínios.

Marcelo D2 em show do Planet Hemp, no palco Sunset, durante o terceiro dia do festival Rock in Rio Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

No dia 14 de agosto, o acesso será gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, reforçando o compromisso social do festival, que já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos desde 2022.

Nos dias 15 e 16, o acesso será mediante ingresso, com opções diárias ou no formato Passaporte, válido para os dois dias. As entradas estão disponíveis nas modalidades inteira e meia-entrada, conforme a legislação vigente, contemplando estudantes, idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, jovens de 18 a 29 anos inscritos no CadÚnico, profissionais da educação, doadores de sangue, pessoas com câncer e profissionais da segurança pública.

Além disso, o festival disponibilizou ingressos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de comunidades atendidas pelo Programa Estado Presente, pessoas trans, pessoas com deficiência e cidadãos que comprovem hipossuficiência econômica. As inscrições já foram finalizadas, e mais informações serão divulgadas por meio do Instagram oficial: @movimento.cidade.

Novas atrações ainda serão anunciadas ao longo dos meses, ampliando a programação e reforçando o compromisso do Festival Movimento Cidade com a cultura, a inclusão e o acesso à arte.

