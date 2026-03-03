Novidade

Festival Movimento Cidade anuncia Duquesa no projeto "Budah Convida"

Rapper foi anunciada como a primeira artista convidada do projeto especial que Budah apresentará no dia 15 de agosto

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:50

Duquesa foi anunciada como a primeira artista convidada do "Buddha Convida" Crédito: Henrique Augusto

O “Budah Convida” já tem seu primeiro nome confirmado e ele vem com peso na cena do rap nacional. A rapper Duquesa foi anunciada como a primeira artista convidada do projeto especial que Budah apresentará no dia 15 de agosto, durante a 8ª edição do Festival Movimento Cidade, que acontece de 14 a 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha.

A participação marca o reencontro de Duquesa com o festival, após sua apresentação na edição de 2025, quando se destacou pela energia no palco e pela forte conexão com o público. Agora, ela retorna em um formato inédito, dividindo a cena com Budah em uma performance colaborativa. O projeto “Budah Convida” foi criado especialmente para o Festival Movimento Cidade 2026 e ainda terá mais dois artistas nacionais anunciados nas próximas semanas, ampliando a proposta de encontros inéditos nos palcos do ES.

Duquesa, que nesta terça-feira (03) também estreou seu episódio no Tiny Desk Brasil com uma banda formada exclusivamente por mulheres negras, construiu um espaço sólido na cena nacional com letras afiadas, presença de palco marcante e um discurso que atravessa identidade, autoestima e vivências femininas. Com hits como “Fuso”, “99 problemas” e “Purple Rain”, a artista soma milhões de reproduções nas plataformas digitais e é hoje um dos nomes mais relevantes do rap contemporâneo brasileiro.

Além de Duquesa e Budah, o line-up já reúne outras atrações como João Gomes, Zeca Pagodinho, Ajuliacosta, Urias, Gaby Amarantos, O Kannalha, e os locais Roberta de Razão, Ury Vieira, Fabriccio, Maré Tardia, conectando diferentes ritmos e expressões da música brasileira. Ao todo, o festival terá mais de 20 horas de programação, com mais de 15 atrações musicais. Os ingressos estão à venda pelo link: https://bit.ly/festivalmc2026.

A programação reúne música, cinema, batalhas de dança e outras intervenções e experiências artísticas que ocupam a Prainha e fortalecem o diálogo entre arte, cidade e pessoas. O evento também mantém as tradicionais mostras audiovisuais, presentes desde sua criação.

Nesta edição, o festival adota o tema "Cidade são pessoas", um manifesto que traduz sua essência ao valorizar o papel do indivíduo na construção dos espaços urbanos. A proposta celebra o encontro, a diversidade e a potência criativa de quem vive, circula e transforma a cidade.

O Festival Movimento Cidade chega em 2026 com um novo formato: dois dias com ingressos pagos e um dia totalmente gratuito. A mudança busca garantir a sustentabilidade do evento diante do atual cenário de instabilidade e da redução de patrocínios.

No dia 14 de agosto, o acesso será gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, reforçando o compromisso social do festival, que já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos desde 2022.

Duquesa foi anunciada como a primeira artista convidada do "Buddha Convida" Crédito: Henrique Augusto

Nos dias 15 e 16, o acesso será mediante ingresso, com opções diárias ou no formato Passaporte, válido para os dois dias. As entradas estão disponíveis nas modalidades inteira e meia-entrada, conforme a legislação vigente, contemplando estudantes, idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, jovens de 18 a 29 anos inscritos no CadÚnico, profissionais da educação, doadores de sangue, pessoas com câncer e profissionais da segurança pública.

Além disso, o festival disponibilizou ingressos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de comunidades atendidas pelo Programa Estado Presente, pessoas trans, pessoas com deficiência e cidadãos que comprovem hipossuficiência econômica. As inscrições já foram finalizadas, e mais informações serão divulgadas por meio do Instagram oficial: @movimento.cidade.

Novas atrações ainda serão anunciadas ao longo dos meses, ampliando a programação e reforçando o compromisso do Festival Movimento Cidade com a cultura, a inclusão e o acesso à arte.

Este vídeo pode te interessar