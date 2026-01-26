Música

Cantora Urias é confirmada no Festival Movimento Cidade, em Vila Velha

Artista leva ao palco do evento seu show potente e repertório do álbum “Carranca” durante a 8ª edição do festival, em agosto

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18:17

Cantora Urias Crédito: Gabriel Renne / Divulgação

O Festival Movimento Cidade confirmou mais um nome de peso para a próxima edição: Urias é a nova atração nacional anunciada e sobe ao palco no sábado, 15 de agosto, segundo dia do evento. A apresentação integra a 8ª edição do festival, que acontece de 14 a 16 de agosto, na Prainha, em Vila Velha, reunindo música, artes visuais, cinema e intervenções urbanas.

Com sonoridade que transita entre pop, eletrônico e R&B, Urias chega ao Movimento Cidade em um momento de maturidade artística. A cantora mineira apresenta o repertório do álbum “Carranca”, trabalho conceitual que aprofunda referências de brasilidade, força estética e identidade, ampliando seu diálogo com a música pop contemporânea.

No palco, o público pode esperar performances intensas e faixas que marcaram sua trajetória, como “Diaba”, “Foi Mal”, “Tanto Faz” e “Racha”, além das músicas do novo disco.

O anúncio reforça um line-up que já conta com Gaby Amarantos, João Gomes, Zeca Pagodinho, Ajuliacosta, Ury Vieira, Fabriccio, Maré Tardia e Kannalha, conectando diferentes sonoridades e gerações. Ao todo, a edição terá mais de 20 horas de programação e mais de 15 atrações musicais, consolidando o Movimento Cidade como um dos maiores festivais de artes integradas do país.

Cantora Urias Crédito: Gabriel Renne / Divulgação

Segundo a sócia-diretora do festival, Luísa Costa, a edição de 2026 marca um novo patamar do evento. “Estamos preparando a maior edição da nossa história, com uma programação diversa e pensada para ocupar a cidade de forma criativa, acessível e democrática. O Movimento Cidade é sobre reunir pessoas, linguagens e territórios em torno da arte”, afirma.

Após reunir cerca de 100 mil pessoas em 2025, o festival se prepara para crescer ainda mais. A programação inclui, além dos shows, mostras audiovisuais, batalhas de dança, manifestações culturais capixabas e experiências artísticas que ocupam a Prainha e fortalecem o diálogo entre arte, cidade e pessoas.

Em 2026, o Movimento Cidade estreia um novo formato: serão dois dias com ingressos pagos e um dia totalmente gratuito. No dia 14 de agosto, o acesso será gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, reforçando o compromisso social do festival — que já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos desde 2022.

Leia mais Movimento Cidade terá dois dias pagos e um dia gratuito em 2026; veja datas

Nos dias 15 e 16, a entrada será mediante ingresso, com opções diárias ou Passaporte para os dois dias, além de meia-entrada conforme a legislação vigente.

O festival também disponibilizou ingressos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de comunidades atendidas pelo Programa Estado Presente, pessoas trans, pessoas com deficiência e cidadãos que comprovem hipossuficiência econômica.

As inscrições para essa modalidade já foram encerradas, e novas informações serão divulgadas pelo Instagram oficial @movimento.cidade. Os ingressos para o público geral estão à venda em https://bit.ly/festivalmc2026 e novas atrações ainda serão anunciadas.

Este vídeo pode te interessar