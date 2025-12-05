Cultura

Movimento Cidade terá dois dias pagos e um dia gratuito em 2026; veja datas

Festival divulgou as datas da próxima edição e abriu as vendas de ingressos; confira os detalhes

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:21

Festival Movimento Cidade Crédito: Vans Bumbeers

O Movimento Cidade, considerado o maior festival de artes integradas do Espírito Santo, anunciou nesta sexta (5) as datas da edição de 2026 e confirmou uma mudança importante no formato: serão dois dias pagos e um dia gratuito. O evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de agosto, novamente na Prainha, em Vila Velha, local que recebeu cerca de 100 mil pessoas na edição de 2025.

Apesar de ainda não ter divulgado nenhuma atração, o festival optou por abrir a venda de ingressos “às cegas”, prática que vem se popularizando entre eventos de grande porte. A estratégia funciona como um teste de confiança entre público e organização, mas também levanta questionamentos sobre o acesso cultural quando parte da programação ainda é desconhecida. De qualquer forma, o Movimento Cidade aposta no histórico de grandes shows para conquistar novamente quem não quer esperar o line-up para garantir entrada.

Movimento Cidade terá dois dias pagos e apenas um gratuito em 2026 Crédito: Marcela Sampaio

Assim como nos anos anteriores, o primeiro dia do festival, que será 14 de agosto, permanece gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, iniciativa que já destinou mais de 80 toneladas de mantimentos a projetos sociais desde 2022. Já os dias 15 e 16, sábado e domingo, o público terá acesso exclusivamente por ingresso, com opções diárias ou em formato passaporte.

O festival, que nasceu em 2018 como uma mostra de cinema sobre mobilidade urbana, tornou-se referência nacional ao reunir música, artes visuais, audiovisual e manifestações culturais do Espírito Santo. A Rolling Stone Brasil e a Folha de S.Paulo já destacaram o Movimento Cidade como um dos eventos responsáveis por colocar o Estado no mapa dos grandes festivais. Entre artistas que já passaram pelos palcos estão Caetano Veloso, Marina Sena, Emicida, Liniker, Pabllo Vittar, Djonga e BaianaSystem.

Para 2026, a organização promete mais de 20 atrações e mais de 30 horas de programação, reforçando o audiovisual como linguagem central, com mostras nacionais e a tradicional exibição de cinema ao ar livre.

Os ingressos, que estão à venda pelo site Sympla, possuem três categorias: inteira, meia-entrada (seguindo legislações vigentes) e solidária, que oferece desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento no acesso ao evento.

Veja os detalhes

Movimento Cidade 2026

Quando: 14, 15 e 16 de agosto de 2026

14, 15 e 16 de agosto de 2026 Onde: Prainha, Vila Velha

Prainha, Vila Velha Acesso:

14/08: gratuito com doação de 1 kg de alimento

15 e 16/08: entrada mediante ingresso

Ingressos: pelo site Sympla

pelo site Sympla Programação: mais de 20 atrações e 30 horas de atividades; line-up ainda não divulgado

mais de 20 atrações e 30 horas de atividades; line-up ainda não divulgado Classificação: 18 anos

