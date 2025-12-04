Moda

Capixabas fazem história em projetos inéditos de tênis da Adidas e Olympikus

Mayari Jubini lança collab inédita com a Adidas e Amanda Lobos assinou a edição especial da Olympikus para o Mês da Consciência Negra

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:02

Tênis da Adidas e Olympikus em collabs com duas capixabas Crédito: MAR+VIN (@mar_______vin)

Em um momento histórico para a moda brasileira, e especialmente para a indústria criativa do Espírito Santo, duas capixabas acabam de conquistar feitos inéditos ao lado de gigantes do mercado. A estilista Mayari Jubini, diretora criativa da marca de high fashion Artemisi, assina a primeira colaboração da Adidas Originals com uma label brasileira desse segmento.

Já a designer Amanda Lobos, de Vila Velha, desenvolveu o design do tênis Corre da Consciência, edição especial da Olympikus para o Mês da Consciência Negra, que ganhou repercussão nacional e milhares de unidades produzidas.

Amanda Lobos: pesquisa, ancestralidade e inovação

O convite para Amanda integrar o projeto começou em 2023, quando ela foi chamada pela Olympikus para participar de um sprint criativo, uma metodologia ágil e intensiva que reúne equipes multidisciplinares para resolver um problema ou desenvolver uma ideia. O desafio era criar diferentes versões de cores do modelo Corre 4 até 2026.

Amanda Lobos assinou o designer de um tênis da Olympikus Crédito: Acervo pessoal

Ali surgiu seu desejo de propor uma edição especial em homenagem ao Mês da Consciência Negra, uma ideia que foi abraçada pela marca desde o início.

Pareceu o momento ideal de propor um Corre especial. O esperado seria mais um tênis preto, mas eu nunca conseguiria ser tão simples. Meu estilo de trabalho jamais deixaria

A pesquisa mergulhou em referências históricas e simbólicas: as cores amarelo, verde e vermelho, presentes em 13 bandeiras de países africanos e associadas à resistência etíope, formaram a base da paleta. O projeto aprofundou ainda o uso de Adinkras, símbolos visuais africanos ligados a valores e aforismos. O modelo traz o símbolo Sesa Wo Suban, que representa transformação e recomeço.

“Acho mais do que emocionante ver meu trabalho ter alcance nacional, ainda mais fazendo tudo sozinha da minha casa em Vila Velha. O processo foi muito respeitoso com a criação e com todos os profissionais pretos envolvidos. Diferente de ações que só lembram artistas negros em novembro, dessa vez fui eu quem propôs, criei, e a marca colocou fé”, destaca Amanda.

Tênis da edição especial em homenagem ao Mês da Consciência Negra Crédito: Divulgação Olympikus

O desenvolvimento inicial ocorreu em apenas cinco dias de sprint, com três dedicados exclusivamente à criação, seguido de meses de testes técnicos pela fábrica. Amanda também foi responsável por peças complementares da campanha, como pôster ilustrado, adesivos e necktube.

A designer, que já assinou trabalhos para marcas como Google, Adidas + Lab Fantasma, Lollapalooza e grandes murais no Brasil e no exterior, celebra mais um capítulo importante da carreira.

Mayari Jubini: ainda mais inovadora

Também capixaba, a estilista Mayari Jubini, reconhecida pela Artemisi, marca premiada, inovadora e referência em design futurista, acaba de lançar um projeto histórico com a Adidas Originals: o Adidas x Artemisi Taekwondo Mei W, disponível no mercado brasileiro a partir de 5 de dezembro.

A campanha da colaboração também leva a assinatura criativa de Mayari e reúne nomes de peso como Jade Picon Crédito: MAR+VIN (@mar_______vin)

A collab reinventa a clássica silhueta Taekwondo com tridimensionalidade, efeitos metalizados e tecnologia de ponta. O design, desenvolvido por uma equipe 100% feminina, traduz o imaginário futurista e o rigor técnico que marcaram a trajetória da estilista internacionalmente.

Inspirada por temas como biomecânica, pós-humanismo, corpo híbrido e a fusão entre biologia e engenharia, Mayari criou um tênis que funciona como extensão estética dessas pesquisas.

Gosto de explorar o futuro de uma forma não óbvia, mas reconhecível. No tênis, uso simbologias como o prata nos relevos e nas formas, que dialogam com a biomecânica. É a união entre corpo e máquina, um corpo humano e metálico coexistindo como uma única forma

Para alcançar o efeito tridimensional característico da Artemisi, a Adidas recorreu a uma aplicação inovadora de HF Welding (High Frequency Welding), que permite unir materiais sem costura e criar relevos precisos no cabedal, solução até então inédita no modelo.

A campanha da colaboração também leva a assinatura criativa de Mayari e reúne nomes de peso como Jade Picon e a dupla Mar+Vin na fotografia. A diretora criativa ainda desenvolveu um totem exclusivo para a instalação da loja conceito, uma obra que simboliza a transição do sólido para o líquido e reforça o diálogo entre tecnologia e sensibilidade.

A Artemisi é a primeira marca brasileira de high fashion a realizar parceria com a Adidas Crédito: MAR+VIN (@mar_______vin)

“A Artemisi é a primeira marca brasileira de high fashion a realizar parceria com a Adidas. Isso tem uma força simbólica enorme. O interesse global da marca veio do nosso preciosismo técnico, da qualidade artesanal e da visão de futuro que construímos”, diz Mayari.

Os lançamentos de Mayari Jubini e Amanda Lobos representam, cada um à sua maneira, conquistas inéditas e altamente simbólicas para a moda brasileira — e um motivo de orgulho para o Espírito Santo. Ambas transformam referências, tecnologia, cultura e história em produtos com alcance nacional e internacional, consolidando o talento capixaba no mapa global da criatividade.

