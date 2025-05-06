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Estilista capixaba Mayari Jubini assina figurino da turnê mundial de Usher

Peça criada pela estilista de Cariacica foi bordada com mais de 70 mil cristais e chamou a atenção do cantor na São Paulo Fashion Week 2024
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 13:59

Estilista capixaba Mayari Jubini assina figurino da turnê mundial de Usher
Estilista capixaba Mayari Jubini assina figurino da turnê mundial de Usher Crédito: Felipe Maaker / Divulgação / Johnny Moraes / Marcus @themcdub
A moda capixaba acaba de conquistar um novo e brilhante espaço nos palcos do mundo. A estilista Mayari Jubini, de 29 anos, natural de Cariacica, é a responsável por um dos looks que o cantor Usher usará em sua nova turnê mundial, “Past Present Future”. A peça criada pela Artemisi, marca fundada por Mayari, é a única representante brasileira entre gigantes como Ralph Lauren, Burberry, Celine e Marni.
"A equipe do Usher me procurou alguns meses atrás. Eles já sabiam qual look eles queriam, que é esse look que estava no meu último desfile. Eles elogiaram muito o desfile e o look. Foi maravilhoso ter todo esse reconhecimento desde de o primeiro contato", contou a estilista.
Usher usando roupa assinada pela capixaba Mayari Jubini
Usher usando roupa assinada pela capixaba Mayari Jubini Crédito: Reprodução @usher
Com sete trocas de figurino ao longo do show, a turnê foi descrita pelo próprio Usher como um “desfile de moda do meu jeito”. O visual assinado por Mayari é um dos destaques da produção e chama atenção por sua estética sensorial e rica em detalhes: uma jaqueta e calça bordadas com mais de 70 mil cristais à mão.
Saber que Usher será o responsável por vestir essa peça foi extremamente gratificante. É muito especial ver meu trabalho chegando a lugares tão impressionantes e sendo usado por um artista que marcou minha infância
A peça, que expressa o DNA ousado da Artemisi, foi inicialmente apresentada na São Paulo Fashion Week e chamou a atenção dos stylists de Usher, Yashua Simmons e Jan-Michael Quammie, que logo encomendaram a criação para a turnê. “Saber que Usher será o responsável por vestir essa peça foi extremamente gratificante”, contou Mayari. “É muito especial ver meu trabalho chegando a lugares tão impressionantes e sendo usado por um artista que marcou minha infância.”

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Mayari Jubini, a estilista de Cariacica que já vestiu Demi Lovato, Iza e Katy Perry

Trajetória de sucesso

Fundada em 2019, a Artemisi rapidamente se firmou como uma das marcas mais inovadoras da moda brasileira. Com uma proposta que une artesanato e tecnologia, suas peças se destacam pelo uso de materiais não convencionais, como metais, motores automotivos e impressão 3D, além de pinturas manuais e bordados meticulosos.
Entre os nomes que já vestiram suas criações estão Katy Perry, Demi Lovato, Julia Fox, Anitta, Pabllo Vittar e Iza. A estreia da marca na SPFW em 2023 marcou uma virada na carreira de Mayari, com grande repercussão nacional e internacional. Em 2025, seu desfile foi considerado um dos mais comentados do evento e reforçou o papel da Artemisi como referência em moda de vanguarda.
Look da Artemisi, da estilista Mayari Jubini
Look da Artemisi, da estilista Mayari Jubini Crédito: Divulgação / Johnny Moraes
A trajetória de Mayari Jubini é marcada por superação e originalidade. Nascida e criada em Cariacica, começou a sonhar com a moda ainda na infância, mesmo sem referências próximas. Hoje, além do reconhecimento em passarelas e premiações como Forbes Under 30 e Desfile do Ano, ela coloca o nome do Espírito Santo no mapa da moda internacional.

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