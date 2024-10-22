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Moda

De peça com motor a 70 mil cristais: estilista capixaba brilha no SPFW

Mayari Jubini, que já assinou looks de muitas famosas, usou tecnologia na coleção em um dos maiores desfiles de moda do Brasil
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 17:24

Estilista capixaba une tecnologia e trabalho artesanal em desfile do SPFW
Estilista capixaba une tecnologia e trabalho artesanal em desfile do SPFW Crédito: AGFotoSite
Peças motorizadas, impressões em 3D e looks com mais de 70 mil cristais aplicados à mão. Pela sua segunda vez no SPFW, a marca Artemisi se destacou pela incrível fusão entre tecnologia e trabalho artesanal. A estilista Mayari Jubini, que é natural de Cariacica, contou para HZ que foram meses de trabalho e dedicação para entregar um resultado impecável. 
Que a capixaba é "o momento" todos já sabem. E para encerrar o SPFW, Mayari trouxe para a passarela a proposta de "high fashion", que vai desde superproduções com alfinetes até designs com motores que giram. "A gente também teve como referência o cinetismo, que é um movimento artístico que surgiu nos anos 50, que fala muito sobre movimentação, efeito visual e sobre tirar a arte do 2D", revela. 

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O destaque ficou com o look motorizado, que roubou a cena do público que assistia à edição deste ano. Mayari contou que o processo de confecção é complexo e levou cerca de três meses para ficar pronto. "Desenvolvemos o desenho e depois o corte é feito a laser. E tem todo o acabamento manual de pintura para chegar naquela cor. E o motor é desenvolvido para gerar todo aquele movimento".
Paralelo ao uso da tecnologia, Mayari também mesclou peças em 3D com pinturas manuais. Uma saia repleta de flores prateadas -que pareciam ser feitas de metal - na realidade foram montadas à mão de pétala em pétala, com um tecido acetinado. E estreando nas passarelas do desfile, a estilista chamou o trapper Veigh para performar em uma de suas produções metalizadas. 
Cantor Veigh desfilou na SPFW com peças metalizadas e muitos alfinetes
Cantor Veigh desfilou na SPFW com peças metalizadas e muitos alfinetes Crédito: AGFotoSite
"Eu escolhi o Veigh, a gente já tinha conversado sobre isso. Ele é um artista que está muito ligado à moda, ele tem muito interesse, gosta do universo da moda e das peças da Artemisi. Ele é um artista muito autêntico, que tem, e que imprimiu muita personalidade"
E não para por aí! As criações da designer também foram para além da passarela principal do SPFW, por famosas que assistiam ao desfile, entre elas, nomes como: Bianca Andrade, Jade Picon, Vanessa Lopes, Pabllo Vittar e Lore Improta. "A Bianca Andrade inclusive tem uma questão muito afetiva com a marca, além de ser uma cliente que já vestimos inúmeras vezes! E ainda também tem esse lado afetivo, de admiração", concluiu. 
Natural de Cariacica, no Espírito Santo, Mayari se entrega de corpo e alma em cada produção, e afirma ser impossível escolher uma peça favorita. Afinal, a ideia por trás da Artemisi é unir moda e arte na criação de peças que imprimam e expressem personalidade, tecnologia e confecção artesanal. 
Lore Improta, Pabllo Vittar e Jade Picon foram ao SPFW 2024 com peças Artemisi
Lore Improta, Pabllo Vittar e Jade Picon foram ao SPFW 2024 com peças Artemisi Crédito: Reprodução/Instagram

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