De peça com motor a 70 mil cristais: estilista capixaba brilha no SPFW

Estilista capixaba une tecnologia e trabalho artesanal em desfile do SPFW Crédito: AGFotoSite

Peças motorizadas, impressões em 3D e looks com mais de 70 mil cristais aplicados à mão. Pela sua segunda vez no SPFW, a marca Artemisi se destacou pela incrível fusão entre tecnologia e trabalho artesanal. A Pela sua segunda vez no SPFW, a marca Artemisi se destacou pela incrível fusão entre tecnologia e trabalho artesanal. A estilista Mayari Jubini , que é natural de Cariacica, contou para HZ que foram meses de trabalho e dedicação para entregar um resultado impecável.

Que a capixaba é "o momento" todos já sabem. E para encerrar o SPFW, Mayari trouxe para a passarela a proposta de "high fashion", que vai desde superproduções com alfinetes até designs com motores que giram. "A gente também teve como referência o cinetismo, que é um movimento artístico que surgiu nos anos 50, que fala muito sobre movimentação, efeito visual e sobre tirar a arte do 2D", revela.

O destaque ficou com o look motorizado, que roubou a cena do público que assistia à edição deste ano. Mayari contou que o processo de confecção é complexo e levou cerca de três meses para ficar pronto. "Desenvolvemos o desenho e depois o corte é feito a laser. E tem todo o acabamento manual de pintura para chegar naquela cor. E o motor é desenvolvido para gerar todo aquele movimento".

Paralelo ao uso da tecnologia, Mayari também mesclou peças em 3D com pinturas manuais. Uma saia repleta de flores prateadas -que pareciam ser feitas de metal - na realidade foram montadas à mão de pétala em pétala, com um tecido acetinado. E estreando nas passarelas do desfile, a estilista chamou o trapper Veigh para performar em uma de suas produções metalizadas.

Cantor Veigh desfilou na SPFW com peças metalizadas e muitos alfinetes Crédito: AGFotoSite

"Eu escolhi o Veigh, a gente já tinha conversado sobre isso. Ele é um artista que está muito ligado à moda, ele tem muito interesse, gosta do universo da moda e das peças da Artemisi. Ele é um artista muito autêntico, que tem, e que imprimiu muita personalidade"

E não para por aí! As criações da designer também foram para além da passarela principal do SPFW, por famosas que assistiam ao desfile, entre elas, nomes como: Bianca Andrade, Jade Picon, Vanessa Lopes, Pabllo Vittar e Lore Improta. "A Bianca Andrade inclusive tem uma questão muito afetiva com a marca, além de ser uma cliente que já vestimos inúmeras vezes! E ainda também tem esse lado afetivo, de admiração", concluiu.

Natural de Cariacica, no Espírito Santo, Mayari se entrega de corpo e alma em cada produção, e afirma ser impossível escolher uma peça favorita. Afinal, a ideia por trás da Artemisi é unir moda e arte na criação de peças que imprimam e expressem personalidade, tecnologia e confecção artesanal.