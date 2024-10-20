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Moda

Boho chic: inspirado no estilo boêmio dos anos 60, tendência volta às passarelas

Presente nas semanas de moda de 2024, estilo ressurge mais feminino e com novas características, mas segue autêntico e atemporal
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 20 de Outubro de 2024 às 12:00

Boho chic
Boho chic retorna às passarelas com nova cara Crédito: Reprodução / Instagram @isabelmarant e @chloe
boho chic voltou às passarelas nas coleções de outono/inverno de 2024, já tomou conta do street style e promete ficar de vez em 2025.
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Babados e tons terrosos compõem o novo boho chic Crédito: Reprodução / Instagram @chloe
Vestidos e saias com tecidos fluidos, transparência, babados e bordados compõem a tendência que ressurge mais feminina e moderna.
Transparência e fluidez são a cara do "espírito livre" do estilo Crédito: Reprodução / Instagram @chloe
Nessa releitura, as estampas coloridas ficaram de lado e deram espaço aos tons terrosos.

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Em tons terrosos, camurça ressurge em roupas, sapatos e acessórios Crédito: Reprodução / Instagram @isabelmarant
Em alta, a mistura do boho chic com o estilo western traz o contraste da feminilidade com o estilo do Velho Oeste com franjas, camurça, detalhes em couro e botas em estilo cowboy, popularmente conhecidas como “texanas”.
Franjas e botas misturam o boho chic e o visual western Crédito: Reprodução / Instagram @isabelmarant
O mix de texturas também é característico do boho, que traz rendas, tricô e crochê em contraste com o visual western.
Peças em couro contrastam o visual feminino do novo boho chic Crédito: Reprodução / Instagram @chloe
Durante as semanas de moda deste ano, as marcas de luxo desfilaram com o estilo boêmio que surgiu com o espírito livre dos anos 60 e 70 e se mantém autêntico e atemporal.

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Crochê e tricot presentes nas passarelas da Paris Fashion Week Crédito: Reprodução / Instagram @chloe
A grife francesa Chloé se destacou com o boho chic nas passarelas da Semana de Moda de Paris. Ralph Lauren, Rabanne, Stella McCartney, Giambattista Valli, Isabel Marant, Ermanno e Scervino também apostaram na volta da trend no evento.

São Paulo Fashion Week

A 58ª edição do São Paulo Fashion Week acontece entre quarta-feira (16) e domingo (20), trazendo as principais tendências para a temporada de primavera/verão 2025. Vale a pena acompanhar e conferir se o boho chic estará presente no estilo brasileiro!
*Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição de Marcella Scaramella.

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