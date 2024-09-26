De batom snob a pele natural brilhante: as tendências de beleza da NYFW

Batom snob e pele natural com efeito brilhante Crédito: Sandy Liang e Prabal Gurung/NYFW

Ainda no clima da New York Fashion Week, sabemos que a semana de moda nos traz uma série de novidades para o universo da beleza, e quatro tendências se destacaram pelas passarelas. A HZ explorou cada uma dessas tendências que prometem marcar a temporada de primavera/verão.

Retorno do batom snob

Retorno do Batom Snob A designer Sandy Liang reviveu o polêmico batom snob em sua coleção para a temporada. Segundo Romy Soleimani, maquiadora da Estée Lauder nos bastidores do desfile, o visual da maquiagem é "realmente inspirado pela vibe de Sandy e pelos elementos da coleção". O look é minimalista e clean, destacando-se apenas pelo batom marcante.

Retorno do batom snob Crédito: Sandy Liang/NYFW

Para criar o tom chiclete perfeito, Soleimani combinou um batom rosa-claro matte com um toque de pigmento branco. A aplicação foi feita em duas etapas: primeiro, uma camada de batom aplicada com um pincel para garantir um acabamento uniforme; depois, uma segunda camada foi pressionada com a ponta dos dedos para um efeito completamente fosco e de alta fixação.

Blush terracota

O blush em tons de terracota foi um dos grandes destaques dos desfiles, aparecendo nas maçãs do rosto e ao longo da testa das modelos. Este tom provou ser incrivelmente versátil, funcionando bem em todos os tipos de pele e criando um efeito monocromático elegante.

Blush terracota Crédito: Kim Shui/NYFW

No desfile de Kim Shui, o maquiador Romero Jennings apostou em uma estética dos anos 90, usando nudes com variações de marrom e caramelo. A escolha dos tons trouxe uma vibração sofisticada, adicionando profundidade e dimensão ao rosto das modelos.

Sombra na linha inferior dos olhos

A maquiadora Fara Homidi apresentou uma abordagem única ao aplicar sombra na área inferior dos olhos, criando um efeito lavanda que, segundo ela, oferece uma "sensação quente, suave e fresca". Este look, descrito como "brilhante, fresco e editorial", estendeu a sombra para baixo dos olhos, em direção às maçãs do rosto.

Sombra na linha inferior dos olhos Crédito: Phillp Lim/NYFW

Pele natural com efeito brilhante

O visual de pele limpa e natural ganhou uma reinterpretação mais dramática no desfile de Prabal Gurung, elevando o conceito de maquiagem “no-makeup”. O maquiador Sil Bruinsma optou por intensificadores de alto brilho para criar um efeito espelhado e reflexivo na pele. "Queríamos que o visual focasse na pele de vidro, exaltando frescor e pureza", explicou Bruinsma.

Pele natural com efeito brilhante Crédito: Prabal Gurung/NYFW