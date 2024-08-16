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Arrume-se com HZ para o Festival Movimento Cidade; veja vídeo

HZ preparou um vídeo especial com dicas de roupas e maquiagens para você se inspirar e entregar tudo no look. Confira!
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 17:09

O Festival Movimento Cidade é o assunto do momento! De hoje (16) até domingo (18) o evento promete agitar o Parque da Prainha em Vila Velha, com shows, oficinas, exibições cinematográficas e diversidades. E é claro que a equipe de HZ não ia ficar de fora dessa. No vídeo vamos dar dicas de roupas e maquiagens para você entregar tudo no look. Vem com a gente!
Com inspiração na trend que viralizou no TikTok "Get Ready With Me" (GRWM), ou “Arrume-se Comigo”, em português, HZ preparou duas opções de looks para você curtir o festival. E para a maquiagem, a dica é em um delineado clássico e bastante brilho. Arrase!

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