10 dicas para curtir festivais de música com conforto e segurança

Dicas para curtir festivais com conforto e segurança Crédito: Shutterstock

Quem nunca passou por uma situação complicada em alguma festa, bloquinho de carnaval, festival ou show? É a roupa que incomoda, o banheiro que não tem papel, o calor escaldante, o cansaço de ficar em pé, a sede e por aí vai. Mas calma, que a gente não quer te desanimar! Muito pelo contrario, nós vamos te ajudar a prevenir essas situações. Então, vem conferir 10 dicas para curtir festivais sem passar perrengue!

O festival Movimento Cidade na Prainha começa hoje, em Vila Velha. Atrações como Marina Sena, Criolo Silva e Dona Onete estarão presentes para agitar o evento. Serão muitas horas de shows e ninguém quer perder nada, né? Já no Sambão do Povo, acontece o Vital . Pensando nisso, HZ preparou uma lista de dicas e sugestões para você aproveitar as festas da melhor maneira possível. Aproveite!

1) Sapato é confortável

Eu sei, você quer usar aquela bota dourada de salto que está parada no seu guarda-roupa há meses, é até possível, se ela for confortável e garantir que seus pés não vão doer, mesmo após muitas horas de pé. Na dúvida, opte por um bom tênis que possa ficar sujo e que não crie maiores problemas em caso de chuva, por exemplo. O conforto é mais importante, que o estilo nesses casos!

2) O protetor solar é seu amigo e aliado

queimaduras que podem ser causadas pela radiação excessiva. “Quando atingem a pele sem proteção, os raios UVA e UVB do sol geram danos cumulativos que causam o fotoenvelhecimento, com aparecimento precoce de rugas, manchas e flacidez, além de lesões de pele pré-cancerosas”, alerta a dermatologista Lilian Brasileiro. Então, lembre-se de passar o produto antes de sair de casa e de levá-lo para retocar. Dica bônus: use bonés, viseiras e chapéus para potencializar a proteção. Se a festa é de dia, é comum passar horas exposto ao sol, e assim como na praia, o uso do protetor solar é vital para evitarque podem ser causadas pela radiação excessiva. “Quando atingem a pele sem proteção, os raios UVA e UVB do sol geram danos cumulativos que causam o fotoenvelhecimento, com aparecimento precoce de rugas, manchas e flacidez, além de lesões de pele pré-cancerosas”, alerta a dermatologista Lilian Brasileiro. Então, lembre-se de passar o produtode casa e de levá-lo para

3) Canga e suas utilidades

A canga é um item simples, prático, de fácil transporte e muito útil. Ela pode ser utilizada para sua função clássica, cobrir o chão e criar um local de descanso instantâneo ou o objeto também pode proteger do frio, ventos, sol (mesmo que sutilmente), e pode, ainda, limpar e secar líquidos inconvenientes.

4) Dinheiro em espécie

O pix e os cartões se tornaram os principais métodos de pagamentos utilizados pelos brasileiros por fornecem facilidade e praticidade na hora do pagamento. Porém, em festivais, a conexão da internet e os sistemas de modo geral, podem ficar prejudicados pelo grande número de pessoas. Por isso, leve dinheiro em espécie, mesmo que pouco, para não ficar na mão.

5) Roupas confortáveis

Além dos sapatos, a roupa também deve acompanhar a mesma ideia: o conforto. Peças muito apertadas e com tecidos pouco respiráveis não são recomendadas. Prefira roupas de algodão e peças que evitem o atrito entre as pernas o que pode prevenir assaduras.

6) Hidrate-se

Durante o dia de shows, é fundamental que você tome cuidado com a desidratação e consuma bastante água. “Isso por que o calor intenso e o consumo de bebidas alcoólicas em excesso podem aumentar a incidência de câimbras, dores musculares e a retenção de líquidos”, reforça Aline Lamaita. Assim, desidratação pode ocorrer rapidamente em condições de calor e esforço físico, levando a uma série de problemas como fadiga, diminuição da concentração e, em casos mais graves, até complicações de saúde.

A Organização Mundial da Saúde orienta que adultos saudáveis consumam pelo menos dois litros de água por dia Crédito: Shutterstock

7) Frutas

Além de ingerir bastante água, vale a pena também levar frutas como maçã, pera e melão, pois elas ajudam na hidratação do corpo e sem a necessidade de ingerir muitos líquidos. Além disso, refeições leves e nutritivas no almoço e no jantar, também proporcionam mais conforto e menos imprevistos.

Frutas com alto teor de água ajudam na hidratação Crédito: Shutterstock

8) Evite a bebedeira

Tome muito cuidado com o consumo excessivo de álcool. “Além da desidratação, outro fator importante causado pelo álcool é a sobrecarga do rim. O etanol atrapalha a função do hormônio antidiurético, que garante que o corpo não perca muita água, fazendo com que o rim deixe de concentrar a urina, perdendo mais água que o habitual. Como a bebida leva o corpo a fazer um esforço muito grande para colocar a substância para fora, é preciso diluir em água e eliminar na forma de urina, causando a desidratação”, explica a médica nefrologista Caroline Reigada. Se possível não beba ou consuma em poucas quantidades.

9) Desabilite a aproximação

Não é difícil perder objetos em festivais. Sabendo disso, opte por desativar a função "aproximação" dos cartões, ela pode facilitar o uso indevido do cartão por terceiros em caso de perda. Então, para evitar dores de cabeça não utilize-a. Dica bônus: cole um adesivo nos cartões para evitar trocas e facilitar a identificação do objeto.

10) Capa de chuva