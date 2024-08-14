Vital 2024: tudo o que você precisa saber sobre o carnaval fora de época

O evento terá três pontos de entrada, todos com segurança reforçada. O acesso pelo Tancredão leva aos camarotes Pega no Cavaco, Muvuka e Bloco Vital; o Mar e Terra dá acesso ao camarote Na Vista, lounges e arquibancadas; e o terceiro acesso é pela lateral do Sambão, próximo à escola Major Alfredo Pedro Rabaioli, para o camarote Fervô e camarotes empresariais.