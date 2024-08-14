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Micareta

Vital 2024: tudo o que você precisa saber sobre o carnaval fora de época

HZ preparou uma lista informando sobre acessos, segurança, abadás, ingressos e muito mais. Confira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 09:00

Público curtindo o Vital 2023
O evento promete reunir mais de 45 mil foliões para curtir 40 atrações nacionais e locais Crédito: Divulgação
Vital 2024 está chegando! O Sambão do Povo, em Vitória, já está preparado para receber os foliões nos dias 16 e 17 de agosto. Neste ano, o evento promete reunir mais de 45 mil foliões para curtir 40 atrações nacionais e locais, com shows, abadás exclusivos e uma infraestrutura preparada para garantir a diversão e a segurança de todos os participantes. HZ preparou uma lista com tudo o que você precisa saber para o Vital.

Horários e acessos

Os portões abrem às 20h, com shows de grandes nomes do axé. Na sexta-feira, dia 16, Bell Marques e Léo Santana comandam a festa. No sábado, dia 17, Durval Lelys, Xanddy Harmonia e Tomate mantêm o ritmo contagiante.
O evento terá três pontos de entrada, todos com segurança reforçada. O acesso pelo Tancredão leva aos camarotes Pega no Cavaco, Muvuka e Bloco Vital; o Mar e Terra dá acesso ao camarote Na Vista, lounges e arquibancadas; e o terceiro acesso é pela lateral do Sambão, próximo à escola Major Alfredo Pedro Rabaioli, para o camarote Fervô e camarotes empresariais.
Registros do Vital 2023
O evento promete reunir mais de 45 mil foliões para curtir 40 atrações nacionais e locais Crédito: Divulgação

Ingressos e Abadás

Para a sexta-feira, dia 16, já não há mais disponibilidade para o camarote Na Vista e o Bloco Vital, com poucos ingressos restantes para os outros setores. Os abadás, indispensáveis para participar do Bloco Vital, podem ser retirados no Shopping Vitória, onde também haverá uma loja com produtos exclusivos do evento. Confira aqui mais informações sobre a retirada dos abadás.

Confira as cores dos abadás do Vital 2024

Pulseira Cashless

Para facilitar as compras durante o evento, o folião terá que adquirir uma pulseira com chip, que pode ser carregada com o valor desejado. Esta pulseira, que custa R$ 6, estará disponível na retirada dos abadás ou nos caixas do evento. Caso não utilize todo o crédito, você terá até cinco dias úteis após o evento para solicitar o reembolso.

Segurança

O evento contará com quatro barreiras de segurança, além de apoio das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Vitória, garantindo que todos possam curtir o carnaval com tranquilidade.

Serviço - Vital 2024

  • Data: 16 e 17 de agosto de 2024
  • Local: Sambão do Povo, Vitória
  • Abertura dos portões: 20h
  • Ingressos: Disponíveis no site Blueticket.com.br e na Nuvem Concept Store (Praia do Canto, Vitória)
  • Valores de lote que estão sujeitos a alteração a qualquer momento, de acordo com a venda, sem aviso prévio 

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