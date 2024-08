Vital 2024: abadás começam a ser entregues na quarta-feira (14); saiba local e horários

Bell Marques, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia estão confirmados no Vital 2024. Crédito: Divulgação

Já está quase na hora de curtir o maior carnaval fora de época do sudeste, o Vital. E para ficar tudo pronto, os foliões poderão retirar os abadás na próxima quarta-feira (14). A entrega, que segue até a sexta-feira (16), será das 13h às 20h, na antiga loja da Polishop, no piso L1, do Shopping Vitória.

A organização do evento explica que é imprescindível a retirada dos abadás dentro do horário estipulado, portando um documento de identificação com foto e o comprovante de compra do ingresso. Marcado para os dias 16 e 17 de agosto, a 30º edição do evento promete agitar o Sambão do Povo, em Vitória.

CONFIRA AS CORES DOS ABADÁS

Confira as cores dos abadás do Vital 2024





Confira as cores dos abadás do Vital 2024 . Divulgação





Confira as cores dos abadás do Vital 2024 . Divulgação





Confira as cores dos abadás do Vital 2024 . Divulgação





Confira as cores dos abadás do Vital 2024 . Divulgação





Confira as cores dos abadás do Vital 2024 . Divulgação

PRODUTOS VITAL E PULSEIRAS

Durante a entrega dos abadás, os foliões poderão adquirir a pulseira com chip, que oferece praticidade e segurança. Com essa pulseira, será possível carregar valores a serem utilizados durante o carnaval, evitando o uso de dinheiro e facilitando as compras dentro do evento.

Além disso, os participantes também terão acesso a uma lojinha exclusiva com produtos do Vital, incluindo pochetes, toalhas de praia, nécessaires e shoulder bags, perfeitos para complementar o look do carnaval e levar um pouco do evento para casa.

Bell Marques, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia estão confirmados no Vital 2024. Crédito: Divulgação

Para aqueles que ainda não garantiram seu ingresso, ainda há tempo. Eles estão à venda no site BlueTicket e na loja Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, em Vitória. A expectativa é que 45 mil pessoas vão passar pelo sambódromo de Vitória nos dois dias de evento.

Bell Marques, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia e Léo Santana são os responsáveis por animar o Bloco do Vital. Já nos camarotes Na Vista, Pega no Cavaco, Muvuka e Fervô vão receber outros nomes como É o Tchan, Psirico, Parangolé, Kamisa 10, Di Propósito, Babado Novo e muito mais.

Vital 2024 promete agitar a capital capixaba com grandes nomes do axé. Crédito: Divulgação

ENTREGA DOS ABADÁS

Data: 14, 15 e 16 de agosto

14, 15 e 16 de agosto Horário: das 13h às 20h

das 13h às 20h Local: antiga loja da Polishop, no piso L1, do Shopping Vitória



antiga loja da Polishop, no piso L1, do Shopping Vitória O que é necessário? É necessário levar documento de identificação com foto e o comprovante de compra do ingresso

SERVIÇO VITAL 2024

Quando: 16 e 17 de agosto, no sambódromo de Vitória

16 e 17 de agosto, no sambódromo de Vitória Abertura dos portões: 20h

20h Ingressos: à venda no site BlueTicket e no ponto físico Nuvem Concept Store - R. Celso Calmon, 160 - Praia do Canto, Vitória

VALORES

ARQUIBANCADA

R$ 55 (meia/sexta ou sábado) e R$ 90 (meia/os dois dias)





BLOCO VITAL

Atrações: Bell Marques e Léo Santana (sexta) / Durval Lelys, Xanddy e Tomate

(sábado)

Sexta: R$ 540 (inteira) | R$ 270 (meia-entrada)

Sábado: R$520 (inteira | R$260 (meia-entrada)

Combo sexta + sábado: R$ 561





CAMAROTE NA VISTA

Atrações: É O Tchan, Arca de Noé, André Lellis e Alexandre Peixe (sexta) / Banda

Eva, Timbalada e Suba Crew (sábado)

Sexta: esgotado

Sábado: R$ 560 (inteira) | R$ 280 (meia-entrada)





CAMAROTE PEGA NO CAVACO

Atrações: Kamisa 10, Pisirico, SambaJr e SambaDM (sexta) / Di Propósito,

Parangolé, Pele Morena e Frazão (sábado)

Sexta: R$ 143

Sábado: R$ 143

Combo sexta + sábado R$ 264





CAMAROTE MUVUKA

Atrações: Psirico, Beleite, Kamisa 10, Koreia, DJ Nanzin (residente) (sexta) / Di

Proposito, Parangolé, Pertoz, Lukão, DJ Nanzin

Sexta: R$ 143

Sábado: R$ 143

Combo sexta + sábado: R$ 264





CAMAROTE BARLAVENTO/LAJE DO REPIQUE

Atrações: Pedro Costa, Freelance, DJ Luuh, DJ Bunny (sexta) / Rafael Reis, Sambadm, DJ

Leandro Netto, DJ Anderson Baduh (sábado)

Sexta: R$ 154

Sábado: R$ 143

Combo sexta + sábado: R$ 275





CAMAROTE FERVÔ

Atrações: Babado Novo, Carola, Bruno Moutinho, Jess Benevides, Lilian Lomeu (sexta) /

Carla Cristina, Karol Figueiredo, Bruno Martini, Monia Lombardi (sábado)

Sexta: R$ 440 (inteira) | R$ 220 (meia-entrada)

Sábado: R$ 341 (com direito a open bar premium)

Combo sexta + sábado: R$ 561





CAMAROTE MOQUECA027

All Inclusive

Sexta-feira: R$533,50

Sábado: R$495

Combo sexta e sábado: R$951,50

Cupons de desconto: attitude10 e intervix10

*Valores de lote que estão sujeitos a alteração a qualquer momento, de acordo com a venda, sem aviso prévio

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais