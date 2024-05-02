De Di Propósito a Psirico: Vital anuncia atrações e novos camarotes

Primeira noite do Vital 2023, que aconteceu em setembro, no Sambão do Povo Crédito: Instagram/@vemvital

Marcado para acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, no Sambão do Povo, em Vitória, o Vital 2024 anunciou uma série de novidades. Entre as principais, mais tempo das atrações no trio elétrico e novos camarotes. Haverá ainda mudanças na estrutura do local para possibilitar melhor conforto e mobilidade.

O anúncio, realizado nesta quinta-feira (2), marcou a abertura oficial da edição de 30 anos do carnaval fora de época do Espírito Santo. Na programação, que conta com mais de 15 atrações nacionais, Bell Marques e Léo Santana comandam o primeiro dia de festa. Já no sábado (17), será a vez dos artistas Durval Lelys, Xandy Harmonia e Tomate.

Léo Santana no primeiro dia do Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada

“Falar do Vital é falar com muita emoção. A primeira edição foi em 1994 e agora, em 2024, estaremos comemorando os 30 anos. Essa edição está sendo muito especial - a começar pela data. Neste ano, o Rock in Rio acabou indo para a data do Vital, em setembro, por isso decidimos tentar fazer em agosto e todo mundo gostou muito”, comentou a empresária Lilian Moussalem.

O início das vendas de ingressos será na terça-feira (7), às 12h, no site Blueticket. Também terá um ponto físico localizado no espaço Na Vista. Os camarotes terão ingressos a partir de R$ 90 (primeiro lote). Já as arquibancadas, o valor será de R$ 50 (primeiro lote). Outras informações, como preço de lounges, serão divulgadas em breve.

Bell Marques no primeiro dia do Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada

PRINCIPAIS MUDANÇAS

De acordo com os organizadores, o percurso de cada artista no trio elétrico será maior. “A principal novidade deste ano é em relação ao tempo de apresentação. Decidimos ampliar o tempo do trio. Cada artista ficará mais tempo na avenida e mais tempo de cada camarote. (Pablo).

Segundo os organizadores, os portões serão abertos às 20h e a animação será garantida até às 6h em cada dia. A expectativa para a economia capixaba será de um incremento de R$ 60 milhões

Xanddy Harmonia levantou a galera em sua apresentação no Vital em 2023 Crédito: Arthur Louzada

CAMAROTES

A segunda novidade deste ano está nos camarotes, que por sinal, continuarão com apenas uma parte do espaço coberta. Segundo a organização, foi reduzindo o número e aumentando a distância entre os espaços exclusivos, para que todos possam curtir suas atrações sem se incomodar com o som do camarote vizinho.

"Dois camarotes deixam de existir. Eles ficavam no fim do percurso do trio ocupando os dois lados da avenida. Agora, um lado fica livre e a avenida ganha mais espaço para melhor manobra e permanência do trio”, adianta o sócio Pablo Pacheco.

Primeira noite do Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada

Do outro lado, em que permanece a estrutura, terá o Camarote Pega no Cavaco. O espaço será dedicado aos amantes de pagode e pagodão baiano, tendo atrações como Psirico, Parangolé, Kamisa 10, Di Propósito, além de algumas das melhores bandas capixabas de pagode.

Mas estes não serão os únicos ritmos do espaço. Dentro do Camarote Pega no Cavaco, teremos um espaço voltado para o público universitário. Com o nome de Muvuka, ele contará com atrações de funk capixaba. Os nomes que vão se apresentar neste local ainda estão sendo definidos pela produção.

Primeira noite do Vital 2023, que aconteceu nos dia 15 e 16 de sembro, no Sambão do Povo Crédito: Instagram/@vemvital

Já no camarote Na Vista, quem anima são as bandas Timbalada e Banda Eva. O camarote Fervô também terá novidades, com um bloco exclusivo na sexta-feira (16), após as apresentações, comandado por Babado Novo. Além deles, haverá ainda camarotes empresariais, como Barlavento, Repique e Moqueca 027.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Com uma expectativa de 45 mil pessoas, o Vital 2024 se prepara para atender a todos com maior conforto. Entre as novidades na estrutura, uma mudança foi projetada em relação a praça de alimentação, que ficará instalada em uma posição estratégica entre os camarotes.

Vital em 2023 no Sambão do Povo Crédito: Divulgação

Os demais espaços comerciais vão repetir a fórmula do ano passado e a venda de comidas e bebidas será através da pulseira cashless. Trata-se de uma carteira digital ativada por um chip presente na peça. Esta será a única forma de venda durante o Vital para todos os setores, exceto arquibancada e camarotes empresariais.

O folião vai até um caixa ou atendente, efetua a compra com um valor simbólico, que será revertido em água no fim do evento, e coloca créditos que poderão ser usados nos quatro pontos de venda da pista, nos camarotes e na praça de alimentação. Vale lembrar que elas podem ser adquiridas quando o folião for buscar seus abadás (já podendo incluir os créditos e não precisar levar dinheiro ou cartão para a folia) e no dia do evento.

Vital em 2023 no Sambão do Povo Crédito: Divulgação

SEGURANÇA

Por fim, outro ponto discutido pela organização do evento foi em relação a segurança. Diante de casos de furto de celulares na edição do último ano, Pablo Pacheco destaca que haverá um reforço ainda maior em 2024.