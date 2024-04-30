Festival Movimento Cidade será realizado no Parque da Prainha, em Vila Velha

Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Everton Thiago/Prefeitura de Vila Velha

Festival Movimento Cidade acaba de confirmar onde será sua edição de 2024: na Prainha, em Vila Velha. Com e outras atrações musicais, duas mostras de cinema, oficinas, batalhas, intervenções artísticas, o festival buscou um lugar que atendesse a todos com conforto, segurança, acessibilidade e mobilidade. O Centro Cultural Carmélia, local onde o Festival MC ocupou para a realização do evento nos últimos dois anos, passará por obras de manutenção. Marcado para acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, oacaba de confirmar onde será sua edição de 2024: na Prainha, em Vila Velha. Com Criolo Marina Sena e outras atrações musicais, duas mostras de cinema, oficinas, batalhas, intervenções artísticas, o festival buscou um lugar que atendesse a todos com conforto, segurança, acessibilidade e mobilidade. O Centro Cultural Carmélia, local onde o Festival MC ocupou para a realização do evento nos últimos dois anos, passará por obras de manutenção.

Em seu line-up, o festival traz um dos nomes mais consagrados da música contemporânea brasileira, o cantor e compositor Criolo. Ele traz para o palco do Movimento Cidade o seu show inédito “Ciclo”. Conhecido por suas melodias e letras que transitam entre muitos ritmos como rap, MPB, Hip-hop e samba, em seu repertório musical estão grandes hits, como o inconfundível "Não Existe Amor em SP", "Cartão de Visita", "Esquiva de Esgrima", "Convoque Seu Buda" e "Grajauex".

Outra super atração confirmada é a dona do hit “Ai Que Delícia o Verão”, a cantora mineira Marina Sena. Com um timbre inconfundível e hits como “Por Supuesto”, “Pelejei” e “Tudo Pra Amar vocês” no repertório, Marina traz em suas composições influências da MPB, além de reggaeton, drill, R&B e pagotrap em seus novos trabalhos.

Com mostras de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais, o Festival Movimento Cidade está liberando de pouco a pouco sua programação. De Cachoeiro de Itapemirim, Dan Abranches se junta a programação com sua música que funde gêneros como a MPB, o Blues e a música eletrônica. Além disso, o festival já confirmou a nordestina Sthelô; o artista baiano Vandal de Verdade; a capixaba AFRONTA. Juntam-se ao time de atrações musicais confirmadas o capixaba Dudu MC e o grupo Boogarins, que se juntam às gêmeas Tasha & Tracie, a rapper Ebony, o rapper Don L, Tuyo, a cantora Kaê Guajajara e Dona Onete.

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