Marina Sena é anunciada no line-up do Festival Movimento Cidade 2024

A cantora Marina Sena estará no ES em agosto Crédito: Divulgação

Marcado para acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, o Festival MC 2024 anunciou mais uma atração: Marina Sena. A dona do hit “Ai Que Delícia o Verão” se junta a um time de peso para a edição deste ano, como Dudu MC, Boogarins, Tasha & Tracie, Ebony, e Dona Onete.

Essa não é a primeira vez que o Festival MC conta com a participação da mineira. Em 2020, Marina também participou do festival pela primeira vez online - no período da pandemia - com a banda Rosa Neon. E em 2021, no evento semipresencial na Casa 7, que teve transmissão online. O vídeo da participação está no youtube do Movimento Cidade e conta com mais de 1 milhão de views.

SOBRE MARINA SENA

A cantora e compositora, começou a carreira como vocalista do grupo musical mineiro A Outra Banda da Lua, onde fez shows por várias cidades de Minas Gerais. Dona dos hits “Por Supuesto”, “Pelejei” e “Tudo Pra Amar vocês”, a artista possui um timbre inconfundível em suas composições que além de possuir influência da MPB, também explora os gêneros reggaeton, drill, R&B e pagotrap em seus novos trabalhos.

Com mais de 100 milhões de plays só no Spotify, a cantora ganhou três categorias do Prêmio Multishow, foi indicada ao Grammy Latino, cantou no Lollapalooza e Rock in Rio. Sem falar nas idas à Europa, incluindo os importantes festivais Roskilde na Dinamarca e Sines em Portugal.

SOBRE O FESTIVAL MC

Com mostras de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais, o festival Movimento Cidade está liberando de pouco a pouco sua programação musical. Outras atrações recentemente confirmadas foram o capixaba Dudu MC e o grupo Boogarins. Eles irão se juntar às gêmeas Tasha & Tracie, a rapper Ebony, o rapper Don L, o trio Tuyo, a cantora Kaê Guajajara e Dona Onete, para compor o line-up do festival.

Dudu MC lança sua nova faixa de trabalho, intitulada "Alô Amor" Crédito: Ellen Ribeiro

Em sua 6º edição, o festival traz o tema 'Além do Sudeste'. A proposta é celebrar a diversidade e as artes integradas no Espírito Santo, desbravando e conhecendo o que existe além do “planeta Sudeste”. Com o objetivo de enaltecer artes e artistas do Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, mostrando toda a pluralidade do território brasileiro.

EDITAIS ABERTOS

O Festival também promove diversas mostras artísticas e duas delas já estão com inscrições abertas. O edital para artistas urbanos está aberto até o dia 26 de abril. Serão selecionados dez artistas: 5 artistas da Grande Vitória (ES), e 5 artistas nacionais (um de cada região do Brasil) com o intuito de realizar 5 murais artísticos em um trabalho colaborativo realizado em duplas (formadas por um artista nacional e um artista capixaba).

Ao final, cada classificado receberá bonificação financeira. Artistas individuais ganharão o valor de R$4 mil e duplas receberão R$8 mil. Já as inscrições de filmes para as mostras de 2024 se dividem em duas categorias: a Mostra Movimento Cidade e a Mostra Cena Capixaba. Cada uma delas selecionará obras de diferentes abordagens.

SERVIÇO