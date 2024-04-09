Diogo Nogueira traz show com balé para o ES e diz que Paolla Oliveira o incentivou

Diogo Nogueira faz show em Vitória no dia 27 de abril Crédito: Leo Aversa

É com muita novidade que Diogo Nogueira desembarca em Vitória no final do mês. O pagodeiro, que se apresenta no dia 27, no Embrazado, promete trazer um show repleto de sucessos, como “Pé na Areia” e “Clareou”. Além disso, a apresentação terá canções do novo álbum “Sagrado” e muita dança com um balé especial.

Em entrevista para HZ, Diogo Nogueira revelou que a ideia de incrementar um balé no show contou com um incentivo especial: Paolla Oliveira. Segundo o cantor, a namorada foi a ponte entre ele e o coreógrafo Leandro Azevedo, tricampeão da Super Dança dos Famosos ao lado da atriz.

Paolla sempre me incentiva e me ensina em muitos aspectos. Quando conheci Leandro Azevedo, junto com os bailarinos dele, entendi que poderiam agregar muito ao meu show, levando mais movimento e alegria ao público. Com eles no palco e o melhor do samba, não tem como ficar parado.

A dança não será o único ponto forte do show. O repertório do novo espetáculo ainda abraça e aproxima o público da diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras. O artista traz homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos para “Espelho” (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro) e “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz).

Diogo Nogueira faz show em Vitória no dia 27 de abril Crédito: Leo Aversa

Os ingressos custam entre R$ 100 (1º lote, meia social, estudante) e R$ 200 (1º lote, inteira), no site Zig Tickets. Com grande expectativa pelo público, Diogo também não escondeu sua ansiedade em retornar a terras capixabas.

“Adoro fazer show no Espírito Santo, nunca passo muito tempo longe de Vitória e desse público lindo e único. Confesso, que minha expectativa também, no tempo livre, é aproveitar um pouquinho dessa culinária regional que eu tanto gosto”, revelou.

Confira abaixo a entrevista completa com Diogo Nogueira:

O seu novo show que vem rodando todo Brasil agora chega a Vitória. Queremos saber o que os capixabas podem esperar? Os capixabas podem esperar o melhor da música popular brasileira, os sucessos do samba, uma banda composta por onze músicos, um balé lindo, muita alegria e samba no pé do começo ao fim. No repertório, o espetáculo abraça e aproxima o público da diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras. Tem alguma música que os capixabas sempre pedem? E qual não pode faltar? “Pé na Areia” e “Espelho”, música composta por meu pai e Paulo Cesar Pinheiro, sempre são as mais pedidas pelo público capixaba. Mas não podem faltar as canções do meu recente lançamento, o álbum de inéditas “Sagrado”, e os sucessos “O Meu Lugar”, “Aquele Abraço”, “Primavera”, entre outros. A dança também ganha espaço com coreografias inéditas do bailarino Leandro Azevedo, que esteve ao lado da Paolla Oliveira. Ela te incentivou a incrementar a dança no projeto? E já te ensinou algum passo? O samba e a dança andam de mãos dadas. Já era algo que eu vinha pensando em incrementar, como você disse, nos meus shows. E claro, Paolla sempre me incentiva e me ensina em muitos aspectos. Quando conheci Leandro Azevedo, que foi tricampeão da Super Dança dos Famosos ao lado da Paolla, junto com os bailarinos dele, entendi que poderiam agregar muito ao meu show, levando mais movimento e alegria ao público. Com eles no palco e o melhor do samba, não tem como ficar parado. Para finalizar, queremos saber qual a sua expectativa para vir ao Espírito Santo e se você tem alguma história por aqui? Adoro fazer show no Espírito Santo, nunca passo muito tempo longe de Vitória e desse público lindo e único, que estão comigo desde o começo de minha carreira. Nos shows, os capixabas cantam com muita animação todas as músicas, do começo ao fim. Mas confesso, que minha expectativa também, no tempo livre, é aproveitar um pouquinho dessa culinária regional que eu tanto gosto.

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