Com prêmio de R$ 5 mil, Novo Império anuncia concurso de samba-enredo

Escola de Samba Novo Império anuncia concurso de samba-enredo para 2025 Crédito: Zanete Dadalto

Anunciado nesta quarta-feira (3), o enredo da Novo Império para o carnaval 2025 será: “As voltas que a vida dá!”, que aborda a vida noturna e boêmia da cidade de Vitória. Além do anúncio, a escola de Caratoíra abrirá um concurso de samba-enredo nas próximas semanas. O ganhador, além de ter seu samba cantado na Avenida, vai levar para casa o valor de R$ 5 mil.

Conforme a escola, mais informações sobre o concurso serão divulgadas nas redes sociais da agremiação. O enredo, que é de concepção do carnavalesco Osvaldo Garcia, fala sobre a noite capixaba e sobre pontos turísticos em Vitória que sejam "curvas" da cidade.

“A narrativa será dividida em três setores que serão representados por 'voltas' conhecidas, que de forma física representam as curvas que foram popularmente batizadas e usadas como ponto de referência. Em cada um deles, estabelecimentos e práticas noturnas serão representados, tendo uma referência espacial”, explicou Osvaldo Garcia.