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Carnaval 2025

Com prêmio de R$ 5 mil, Novo Império anuncia concurso de samba-enredo

Escola de Caratoíra anunciou, nesta quarta-feira (3), o enredo para o carnaval do próximo ano: “As voltas que a vida dá!”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 18:27

Ensaio da bateria da Escola de Samba Novo Império
Escola de Samba Novo Império anuncia concurso de samba-enredo para 2025 Crédito: Zanete Dadalto
Anunciado nesta quarta-feira (3), o enredo da Novo Império para o carnaval 2025 será: “As voltas que a vida dá!”, que aborda a vida noturna e boêmia da cidade de Vitória. Além do anúncio, a escola de Caratoíra abrirá um concurso de samba-enredo nas próximas semanas. O ganhador, além de ter seu samba cantado na Avenida, vai levar para casa o valor de R$ 5 mil.
Conforme a escola, mais informações sobre o concurso serão divulgadas nas redes sociais da agremiação. O enredo, que é de concepção do carnavalesco Osvaldo Garcia, fala sobre a noite capixaba e sobre pontos turísticos em Vitória que sejam "curvas" da cidade.
“A narrativa será dividida em três setores que serão representados por 'voltas' conhecidas, que de forma física representam as curvas que foram popularmente batizadas e usadas como ponto de referência. Em cada um deles, estabelecimentos e práticas noturnas serão representados, tendo uma referência espacial”, explicou Osvaldo Garcia.
Além disso, cada setor também representará a década em que tais pontos atingiram seu apogeu e destaque na engrenagem urbana da cidade. Ao todo, será divididos em três setores: Volta do Saldanha (anos de 1920), Volta da Capixaba (anos de 1940) e a Volta do Caratoíra. 

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