De Carol Lemke a Leoziinho, veja as novidades musicais do Tocou, Pocou

A cantora Carol Lemke lança seu nova faixa de trabalho Crédito: Reprodução/Instagram/@carol_lemke

O “Tocou, Pocou” desta semana está vindo com tudo. Do pop/punk ao gospel, as novidades musicais do Espírito Santo prometem agitar a playlist de muitos capixabas. Vamos conhecer os novos trabalhos de Carol Lemke, em “Eu”, o duo capixaba Hellory and The Solitaryman, com “Não quero mais”, o cantor Leoziinho, com “Maldivas”, e Northon Oliveira, em “Vai Ser Tão Lindo”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“EU” - CAROL LEMKE

A gente começa com a cantora Carol Lemke, uma das apostas da música capixaba para 2024. A artista, que assinou com a "Youngr Records", novo selo musical de Gabi Bonadio, acaba de lançar o single "Eu". Segundo ela, “a faixa retrata as complexidades do romance juvenil, o desejo de levar um relacionamento para o próximo nível, mas hesitando em vocalizar esses desejos".

“NÃO QUERO MAIS” - HELLORY AND THE SOLITARYMAN

Outra novidade do “Tocou, Pocou” é o single “Não quero mais”, do duo capixaba Hellory and The Solitaryman. A faixa é um rock com pitadas de pop/punk e fala sobre pessoas que têm personalidade forte, porém, devido a algumas relações tóxicas, acabam sendo obrigadas a mudar o jeito de ser.

O duo, formado em 2021, pela cantora Hellory e pelo músico Cacá Côgo, também possui o projeto punk ‘monobanda’ The Solitaryman Monoband. E mesmo sendo apenas duas pessoas, a sonoridade da canção é de uma banda completa. Cacá executa bateria e guitarra (também simulando um som de baixo) simultaneamente. Tudo isso somado a voz potente de Hellory.

“MALDIVAS” - LEOZIINHO

O quadro musical de HZ continua com o cantor Leoziinho, com o lançamento “Maldivas”. De acordo com o pagodeiro de 26 anos, a canção traz uma vibe romântica. “A canção retrata uma história de amor entre um casal, como se conheceram, como se apaixonaram e sempre acreditaram no amor que tinham um pelo outro. Conta sobre um sonho de ir para Maldivas na lua de mel”, diz Leoziinho.

“VAI SER TÃO LINDO” - NORTHON OLIVEIRA