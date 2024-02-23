De Alley a Renan, confira as novidades da música capixaba no Tocou, Pocou

O artista Renan lançou o single "Colômbia" Crédito: Reprodução/Instagram/@renanburlamaqui

Do reggae ao trap, o “Tocou, Pocou” desta semana chega com muitas novidades da cena musical capixaba. Nesta semana, vamos conhecer os novos trabalhos dos artistas Renan, em “Colômbia”, Alley e KK2K, na faixa “Não Era Assim”, Ronnie Silveira e Thiago Arruda, na canção "Círculos", e Mari Chamon, em “Bota Um Reggae Pra Tocar”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“COLÔMBIA” - RENAN

O “Tocou, Pocou” já começa com a nova faixa de Renan. “Colômbia” chega às plataformas digitais junto com um videoclipe gravado por celular durante uma viagem do artista para a Bahia. Com produção de EmiteBeats e mixagem e masterização de Fox, a música traz um significado especial para o capixaba.

“Fui escrevendo a letra visualizando tudo que iria experienciar em uma rotina de simplicidade, conexão com a natureza e liberdade. A letra reforça a necessidade de se desconectar e dar atenção às coisas mais simples, que podem renovar nossas energias quando tudo parece perdido”, revelou o artista para HZ.

"NÃO ERA ASSIM" - ALLEY E KK2K

Outra novidade no quadro musical de HZ é a faixa “Não Era Assim”, dos artistas Alley e KK2K. Juntando elementos de desenhos animados e também da música pop, os cantores buscaram trazer uma nova estética para a cena capixaba, o “new jazz”, subgênero do trap. Durante as gravações do clipe, a referência utilizada foi o desenho “Padrinhos Mágicos”, em que as cores principais são verde e rosa.

“Observando as inovações no mundo do trap, contamos com a presença de elementos do pop com um toque a mais de modernidade. E nesse som não foi diferente. Na composição das letras e das melodias, foi usado como inspiração um dos maiores sucessos do pop mundial, a música ‘Shape of You’, de Ed Sheeran. Esse detalhe agregou valor na música”, contou Alley para HZ.

“CÍRCULOS” - RONNIE SILVEIRA FEAT THIAGO ARRUDA

Vamos de pop rock? A música "Círculos", do EP de estreia do artista Ronnie Silveira, intitulado"Tão Alto", também está por aqui. A canção, que conta com a participação de Thiago Arruda, traz as experiências e lembranças de vida de um capixaba, como o privilégio de poder apreciar, pela proximidade das montanhas com o litoral, o espetáculo do nascer e pôr do sol.

“Através desse privilégio somado ao caminhar da vida e seus destinos, cria-se o ‘ciclo dos círculos’, um termo metafórico para o sol e a lua, dia e noite. Esses círculos nos guiam durante a nossa existência, nos orientando ao propósito em que estamos obstinados”, destacou Ronnie Silveira.

“BOTA UM REGGAE PRA TOCAR” - MARI CHAMON

E finalizando o “Tocou, Pocou” desta semana, a artista Mari Chamon apresenta a canção “Bota Um Reggae Pra Tocar”. O single é o segundo do EP “Semente de Amor”, que começou a ser lançado em janeiro, e foi produzido pela Blessed Records, no Rio de Janeiro. Nesta composição, a artista exalta o reggae e a importância da música em sua vida.