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Música do ES

De Mari Chamon a Luppi, veja os lançamentos capixabas do Tocou, Pocou

HZ também traz os novos trabalhos dos artistas Marcos Bifão, em "Fauna e Flora", e Lil Keef, na faixa "Melly"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 09:00

O Tocou, Pocou já está em clima de carnaval. E nada melhor do que se aventurar nas novidades musicais capixabas, não é verdade? Nesta semana, vamos conhecer os trabalhos do cantor Marcos Bifão, em "Fauna e Flora", Mari Chamon, com a canção "Semente de Amor", o rapper Lil Keef, em "Melly", e Luppi, na faixa "Leve-me".

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

"FAUNA E FLORA" - MARCOS BIFÃO

Tem novidade do cantor capixaba Marcos Bifão. Intitulada "Fauna e Flora", a música - que já está disponível nas plataformas de streaming - possui composição de Beto Pepe e Júnior Barriga, pai e filho compositores que escreveram os maiores hits da banda Macucos. 
Com produção musical do Gabriel Ruy, mixagem do Jackson Pinheiro e masterização do Marcel Dadalto, a canção fala sobre a importância da natureza em nossas vidas.
"Nunca devemos esquecer de preservá-la para que nossos filhos e nossos netos tenham acesso a ela. 'Natureza é vida, natureza é paz, natureza é saúde, natureza eu quero mais'", disse Bifão.

"SEMENTE DE AMOR" - MARI CHAMON

A cantora e compositora Mari Chamon acaba de lançar "Semente de Amor", primeiro single do novo EP. A faixa é um reggae 'praiano', e fala sobre o florescer de um sentimento. "Tudo que a gente se dedica, cuida, 'rega', eventualmente floresce. Para mim, é assim no amor, é assim na minha carreira. Por isso o EP também leva esse nome", explica a artista.
O single "Semente de Amor" é uma composição de Mari Chamon, do produtor Thiago Santos Alves, e do artista capixaba Flávio Marão. Além de vocalista da banda Projeto Feijoada, Flávio Marão é parceiro de composição de grandes nomes da música capixaba, como Fred Nery, da banda de reggae Macucos.
"É uma alegria lançar esse primeiro trabalho como artista da Blessed Records, que faz um trabalho incrível focado no reggae, e ainda, ter parceiros tão especiais. Todo o processo de produção das músicas do EP foi muito divertido e prazeroso", revela a artista.
A cantora Mari Chamon lança
A cantora Mari Chamon lança "Semente de Amor" Crédito: Julliana Martins

"MELLY" - LIL KEEF

O rapper de Vila Velha, Lil Keef, apresenta sua nova faixa intitulada "Melly". A música relata a vivência de um jovem artista capixaba em busca da realização do sucesso no rap vindo de uma região periférica do Espírito Santo. A canção também fala sobre relacionamento e dinheiro, duas coisas que, segundo o artista, estão 'cegando' muito dos jovens de hoje em dia.

"LEVE-ME" - LUPPI

E finalizando o Tocou, Pocou desta semana, a música "Leve-me", do artista Luppi. Segundo o intérprete, "a canção fala da valorização do estar sozinho, do se reencontrar em um novo rumo, mesmo que este rumo seja perdido". Para Keef, a faixa é uma metáfora que pode ser pensada como um pós-término, uma saída de um emprego ou simplesmente uma viagem de férias.

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