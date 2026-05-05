Pós-parto: entenda a importância do acompanhamento médico no puerpério

No puerpério, a saúde da mulher está mais vulnerável, exigindo atenção tanto física quanto emocional Crédito: Imagem: tartanparty | Shutterstock

No mundo todo, mais de um terço das mulheres sofre com problemas de saúde após o parto, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). A falta de acompanhamento médico depois de ter o primeiro filho pode causar diversos problemas, como sangramentos, dores na lombar, incontinência urinária e até mesmo depressão pós-parto, que atinge 26,3% das mulheres no país, segundo a pesquisa “Transtornos mentais no pós-parto no Rio de Janeiro 2021–2023: Pesquisa Nascer no Brasil II”, publicada na Revista de Saúde Pública.

“As consultas no puerpério, período após a gravidez, permitem identificar precocemente complicações físicas, como infecção, anemia e dor, e emocionais, como ansiedade e depressão. O atendimento médico também fornece orientações importantes sobre amamentação, sono, autocuidado e planejamento reprodutivo”, explica a Dra. Maria Mariana Portinho, profissional da área de obstetrícia do AmorSaúde, enfatizando a necessidade de se consultar regularmente após o nascimento do primeiro bebê.

A chegada de um filho provoca uma redução acentuada dos hormônios estrogênio e progesterona, o que pode afetar diretamente o humor, o sono e os níveis de energia da mulher. “O corpo passa por involução uterina, que é o processo no qual o órgão volta ao seu tamanho original, além de alterações mamárias, devido à amamentação, perda de líquidos e recuperação de tecidos”, lista a médica.

Acompanhamento médico no pós-parto

De acordo com a Dra. Maria Mariana Portinho, o puerpério é o período em que a mulher irá se recuperar física e mentalmente. As alterações hormonais e as mudanças no corpo podem gerar riscos à saúde ; por isso, ela recomenda atenção redobrada e acompanhamento médico dos seguintes profissionais:

Ginecologista/obstetra: este profissional irá avaliar a involução uterina, a cicatrização da cesárea, verificar se há sangramentos ou infecções e se a recuperação está ocorrendo dentro do prazo. Também pode orientar sobre métodos contraceptivos, caso a mãe não deseje ter mais filhos;

Pediatra: além de acompanhar o recém-nascido, o pediatra também ajuda a mãe a entender melhor os cuidados que o bebê exige e oferece mais segurança durante o puerpério;

Enfermeiro/consultor de amamentação: esse profissional pode ser necessário caso a mãe precise de apoio na amamentação e enfrente problemas como fissuras ou dor;

Psicólogo/psiquiatra: em caso de sofrimento emocional ou depressão pós-parto, o profissional pode ajudar a mãe, oferecendo suporte emocional.

“Esses profissionais garantem a recuperação adequada e a prevenção de complicações, mas a presença de uma rede de apoio também é importante. Familiares e amigos ajudam na redução do estresse, melhoram o descanso da mãe e favorecem o vínculo com o bebê. O apoio emocional e nas tarefas diárias diminui o risco de sobrecarga e depressão pós-parto”, explica a médica.

Sintomas como febre, dor intensa, sangramento e tristeza profunda no puerpério exigem avaliação médica imediata Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Principais sinais de alerta

Segundo a Dra. Maria Mariana Portinho, alguns sinais durante o puerpério podem indicar a necessidade de atendimento médico. Ela afirma que, na presença de um dos sintomas abaixo, o recomendado é procurar avaliação médica o mais rápido possível.

Febre persistente: o sintoma pode ser um sinal de infecções, como a endometrite, que ocorre no tecido uterino, ou a mastite, que ocorre nas mamas;

Sangramento intenso ou com coágulos grandes: pode indicar hemorragia pós-parto e requer atendimento médico o mais rápido possível;

Dor abdominal intensa ou na cicatriz: a dor pode indicar problemas de cicatrização, lesões ou até mesmo uma infecção na região. Sendo assim, é necessária avaliação médica para definir a causa;

Secreção com odor forte: o sintoma pode indicar infecção uterina, presença de restos placentários ou outros tipos de infecção;

Dificuldade para amamentar ou dor intensa nas mamas: além de infecção, a dor também pode ser sinal de problemas na pegada do bebê, fissuras ou leite empedrado;

Tristeza profunda ou pensamentos negativos persistentes: podem ser sinais de depressão pós-parto. É recomendável iniciar o tratamento o mais rápido possível, antes do agravamento.

Tempo de retorno às atividades

Por fim, a médica afirma que, nos casos em que não ocorre nenhuma complicação, o tempo para que a mulher retorne às suas atividades depende do tipo de parto e da recuperação individual.

“Recomenda-se o retorno gradual, respeitando os limites do corpo e priorizando o descanso. No caso de atividades mais leves, é possível realizá-las após duas semanas de descanso, se não houver complicações. Já as atividades mais pesadas podem exigir mais de um mês de recuperação, sendo necessário buscar orientação médica”, resume.