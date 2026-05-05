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Dose de esperança

Após anos de tentativas, criança do ES com AME vai receber "remédio mais caro do mundo"

A família de Rafael Inácio de Miranda, de Pancas, travou uma disputa judicial de quase quatro anos para que o filho tivesse o direito de receber o Zolgesma, que tem um custo estimado em cerca de R$ 7 milhões

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 19:16

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

05 mai 2026 às 19:16
Após 4 anos de luta na justiça o menino receberá o medicamento em Brasília Heladson Benfica

Após um longo período de espera, o pequeno Rafael Inácio de Miranda, de apenas cinco anos, diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME), finalmente terá acesso ao tratamento necessário para a doença. A medicação Zolgensma que será administrada é uma terapia gênica de dose única, indicada para crianças com a doença. O custo médio do tratamento gira em torno de R$ 7 milhões, valor que torna o acesso inviável para a maioria das famílias.

O menino é portador de uma doença rara, genética e grave, que afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo. A condição pode comprometer funções essenciais como respirar, engolir e se movimentar, exigindo acompanhamento contínuo e tratamento especializado. O diagnóstico veio em março de 2022 e partir daí a família começou a travar uma luta para que pudesse realizar o tratamento.

Ele foi diagnosticado em 18 de março de 2022 e desde aí a gente vem brigando pela medicação na Justiça. Nosso primeiro advogado tentou pelo governo do ES e tivemos essa positiva, porém eles recorreram, dizendo que o Estado não fornece, apenas a União. Depois disso, trocamos de advogado pela terceira vez, com um custo de R$ 25 mil. E enfim, graças a Deus, conseguimos, depois de 4 anos de luta na Justiça

Michelle Inácio de Souza

Mãe do Rafael

Rafael tem 5 anos e foi diagnosticado com a doença em 2022 Heladson Benfica

A mãe destaca, no entanto, que embora a medicação seja fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o processo para acessá-la não é simples. A conquista veio após uma longa batalha judicial, envolveu custos significativos com assistência jurídica, além de ser um processo considerado desgastante e demorado. 

Para recebê-la, a família partiu nesta terça-feira (5) de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, onde moram, para Brasília onde ficarão por cerca de 18 dias, tempo em que o menino receberá a medicação e depois passará por um período em observação.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Zolgesma foi incorporado ao SUS como a primeira terapia gênica disponibilizada pela rede pública para esse tipo de diagnóstico, representando um avanço significativo no tratamento da doença no país.

Primeiro caso do ES

Em 2022, o pequeno Cauã Barbarioli Guimarães, de 3 anos, também diagnosticado com AME, foi a primeira criança do Espírito Santo e uma das primeiras do Brasil a receber o medicamento. O caso abriu caminho para que outras famílias passassem a ter mais esperança de sucesso na obtenção do fármaco. 

O acesso ao medicamento marca não apenas uma conquista para Rafael e a família. Ele também reforça a importância do SUS na garantia de tratamentos de alta complexidade, ampliando o acesso à saúde e oferecendo esperança para outras pessoas e familiares que enfrentam a mesma realidade.

É um misto de sentimentos. A gente pode falar que é gratidão e esperança. Esperança de uma qualidade de vida melhor pra ele

Michelle Inácio de Souza

Mãe do Rafael

Após o período de observação no Distrito Federal, o menino retornará ao Espírito Santo e seguirá com acompanhamento médico contínuo em casa. A rotina inclui a realização de exames, manutenção do atendimento com equipe multiprofissional, como terapias, fonoaudiólogo, psicopedagogo, técnico de enfermagem e diversas outras atividades, que garantirão que ele tenha todo o suporte necessário ao seu desenvolvimento e ao acompanhamento da resposta ao tratamento.

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