Após anos de tentativas, criança do ES com AME vai receber "remédio mais caro do mundo"

Ele foi diagnosticado em 18 de março de 2022 e desde aí a gente vem brigando pela medicação na Justiça. Nosso primeiro advogado tentou pelo governo do ES e tivemos essa positiva, porém eles recorreram, dizendo que o Estado não fornece, apenas a União. Depois disso, trocamos de advogado pela terceira vez, com um custo de R$ 25 mil. E enfim, graças a Deus, conseguimos, depois de 4 anos de luta na Justiça