R$ 11 milhões: criança capixaba com AME consegue dose do remédio mais caro do mundo

Cauã foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal Tipo 1 aos quatro meses de vida. Ele será a primeira criança do ES a receber a medicação Zolgensma, que possibilita evoluções expressivas diante das terapias já existentes Crédito: Vitor Jubini

Foram anos de muitas incertezas sem nunca deixar de acreditar que Cauã conseguiria ter acesso a uma nova medicação, que possibilitaria a este pequeno capixabinha de pouco mais de três anos vislumbrar um futuro promissor e com conquistas diárias. Estas podem parecer simples para qualquer criança, mas não a alguém diagnosticado com a Atrofia Muscular Espinhal (AME). A espera, entretanto, está em vias de acabar ainda este mês.

Esta é a história de Cauã Barbarioli Guimarães, morador de Jardim Camburi , em Vitória . Com apenas quatro meses de vida, os pais dele, o casal Aline Mara Guimarães Muniz e Igor Barbarioli Muniz, receberam o diagnóstico de que o filho apresentava a AME Tipo 1, a variação mais grave das três existentes desta doença genética rara, que afeta diretamente o desenvolvimento dos neurônios motores.

Nos últimos dias, a família recebeu o depósito significativo, de aproximadamente R$ 11 milhões, feito pela União, quantia que já foi totalmente remetida ao laboratório. Na última segunda-feira (7), Aline teve a confirmação do pagamento realizado junto à empresa do Reino Unido, que fará o envio do Zolgensma para o Brasil em breve, para que Cauã receba a nova terapia de dose única até o fim de março.

Cauã receberá o fármaco em um hospital particular da Capital, que já tem uma equipe capacitada para a aplicação. Ele será a primeira pessoa no Estado e um dos primeiros do Brasil a receber o medicamento, que nos estudos apresentou resultados expressivos perto das terapias existentes, o que deixa todos que o cercam animados em relação à evolução física, mental e motora dele.

"Para ser sincera, eu ainda nem acredito porque foi um caminho tão difícil e doloroso para a gente" Aline Mara Guimarães Muniz - Mãe do Cauã

"Quando acontece efetivamente (disponibilização do recurso), a gente fica incrédulo. Até então, uma medicação experimental lá atrás, que quando teve o diagnóstico eu queria incluir ele em um estudo, fora do Brasil, teria que levá-lo e ele ser aceito. Hoje, saber que esta medicação vai chegar aqui em Vitória e ele poderá recebê-la para poder usufruir dos benefícios, é algo indescritível", conta a mãe, emocionada.

CAMINHO DIFÍCIL

"Desde que tivemos o diagnóstico do Cauã, o Zolgensma ainda não era aprovado. Tentei que ele fosse incluído nos estudos fora do país, pois já estavam na fase 3, com resultados excelentes. Mandei e-mails para vários médicos no mundo, mas não conseguimos. Então ele começou o tratamento com o Spinraza, que era a medicação disponível, e foi o que salvou a vida dele até aqui, pois estaciona os efeitos da doença. Depois começou, de fato, a luta pelo Zolgensma. Nesse tempo, o remédio foi aprovado nos EUA e, em agosto de 2020, também foi liberado pela Anvisa. ", lembra a mãe.

"Quando aprovaram aqui, nós entramos com uma ação na Justiça pleiteando para o Cauã. Nossa expectativa era de que ele recebesse quando completasse 2 anos. Desde então, foram quase dois anos de luta judicial entre muitas idas e vindas. Obtivemos uma sentença favorável após uma perícia, mas a União recorreu. O processo ficou um ano no Tribunal Regional Federal da 2ª Região sem qualquer resposta definitiva, e finalmente a gente conseguiu uma decisão favorável do STF, via reclamação constitucional, através da ministra Rosa Weber" Aline Mara Guimarães Muniz - Mãe do Cauã

Todos os aspectos que envolvem a AME são complexos e caros. O Spinraza, citado por Aline, também obtido via decisão judicial, tem um custo de aproximadamente R$ 400 mil a dose. Não fosse a sentença, apenas com a medicação fornecida pelo SUS, a família teria ultrapassado o valor de R$ 4 milhões com o medicamento - Cauã já foi submetido a mais de 10 aplicações da terapia.

Além dos remédios, o garotinho precisa de uma estrutura de home care (atendimento domiciliar) digna dos melhores hospitais. Ela é determinante para o monitoramento e sobrevivência dele. O menino ainda tem uma equipe diária de fisioterapeutas, fonoaudiólogo e outros profissionais que também são fundamentais para o desenvolvimento dele.

"A fisioterapia tem um papel de suma importância, na verdade, ela é tão importante como qualquer medicação ou até mais. É um trabalho diário de estimulação motora e proteção da parte respiratória. São três horas diárias de fisio, sendo duas pela manhã e outra à noite. Ele também faz fono, musicoterapia, TO (terapia ocupacional) e outras terapias com menor frequência. Não há exceção de final de semana e feriados. Mas é claro que, para ele poder ter uma vida de criança, relativizamos um pouco e diminuímos a fisioterapia aos finais de semana. Só que ela é inegociável", narra Aline.

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PREPARAÇÃO E MELHORIAS

Por conta da expectativa para receber o Zolgensma, Cauã precisa de um monitoramento constante do peso. No procedimento aprovado pela Anvisa , a pesagem máxima permitida pela agência reguladora para que uma criança receba o fármaco é de 13,5 quilos, sendo que atualmente o menino é mantido próximo dos 11,7 kg. Na bula europeia do medicamento, o peso é de 21 kg, mas no caso do capixabinha, o procedimento adotado é o padrão brasileiro - alguns no Brasil foram pelo padrão europeu.

Cauã faz fisioterapia diária desde os primeiros meses de vida. Os exercícios são fundamentais para que ele tenha um desenvolvimento dentro das possibilidades possíveis Crédito: Vitor Jubini

Assim que receber a dose única, Cauã será monitorado, seguirá realizando a fisioterapia e gradativamente iniciará os processos de pequenas conquistas diárias, estas citadas como "simples" na apresentação desta reportagem. Uma criança na idade dele (3,7 anos) por exemplo, consegue se manter sentada sem a ajuda de um adulto, enquanto uma pessoa com AME não é capaz. Muito em breve, Aline e Igor esperam ver o filho superando muitas das limitações que a vida o impôs.

"Nós esperamos que nosso pequeno tenha uma melhora na função bulbar (fala, deglutição, movimentação da face), na questão da força de tronco para ele conseguir sentar, permanecer mais tempo sentado e interagindo. O que vier a partir disso, é maravilhoso. O que queremos é oferecer para ele o que tem de melhor", conta a mãe.

13,5 kg É o peso máximo para poder receber o Zolgensma no Brasil

Quando iniciaram a corrida pelo Zolgensma, o custo com a medicação poderia superar os R$ 12 milhões, o que a tornava a mais cara do mundo para um remédio de dose única. Porém, a isenção do ICMS sancionada no fim de 2021 pelo governo do Estado retirou o imposto estadual do medicamento do laboratório Novartis, fazendo com que o valor final do mesmo saísse levemente abaixo dos R$ 11 milhões, sendo ainda considerada a mais cara do mundo.

Quantia significativa aos cofres públicos, mas que irá possibilitar a Cauã um ganho de qualidade de vida que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar.