De Pedro Perez a Xande, os primeiros lançamentos do Tocou, Pocou de 2024

segue embed:

Estamos de volta! O quadro mais musical do HZ, o Tocou, Pocou, chega com tudo em 2024. Podem preparar os corações - e os ouvidos - para escutar o melhor da música capixaba neste ano.

Para iniciar os trabalhos, vamos conhecer as novidades de Pedro Perez, com o álbum "Devaneios", Xande, no single "Tão Longe", Erick Moraes, no EP "Gente Unida", e o grupo Suindara, com o clipe de "Bailado de Cabocla".

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no Tocou, Pocou? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

"Tocou, Pocou": Pedro Perez apresenta seu novo álbum “Devaneios” Crédito: Marcela Sampaio

“DEVANEIOS” - PEDRO PEREZ

Abrindo o Tocou, Pocou desta semana, o cantor e compositor Pedro Perez apresenta seu novo álbum "Devaneios". Produzido por Frederico Nery, da banda Macucos, e Bruno Signoreli. O projeto revisita histórias da mente do artista, vividas intensamente e transformadas em canções, como "Bela". Após um ano de hiato na carreira, o capixaba de 24 anos volta de uma bateria de shows, abrindo para artistas nacionais do reggae, como Armandinho e Maneva.

“TÃO LONGE” - XANDE

Seguindo, vamos para o cantor Xande com seu novo single, "Tão Longe". A música é uma declaração de amor e fé capaz de superar barreiras físicas, mesmo a distância entre duas cidades. "Amo essa canção. É uma história real que se encaixa na vida de muitas pessoas. Quantos no planeta são obrigados a suportar a distância para viver um grande amor?", diz Xande.

"Tão Longe" é a segunda faixa do álbum "Poesia, Amor e o Mar", que será lançado em breve. O projeto, que conta com 9 faixas, como "No Tempo de Deus", mistura MPB e Pop romântico com melodias marcantes. No álbum, Xande canta canções inspiradas pelo amor, pela fé e pelo mar.

Xande é um artista reconhecido com mais de 20 anos de carreira dedicados à música e à produção cultural no Espírito Santo. Além de ter sido um dos fundadores da banda Macucos, atualmente é guitarrista, compositor e roteirista de alguns trabalhos audiovisuais da banda. Foi o idealizador e mentor dos primeiros passos do grupo, um dos principais representantes da música capixaba no cenário nacional.

“GENTE UNIDA” - ERICK MORAES

Com quatro faixas, o artista Erick Moraes lança o EP intitulado "Gente Unida". O projeto, disponível nas plataformas digitais, chega com assuntos diversos e situações do dia a dia. Os ouvintes poderão curtir o EP ao som de vários estilos musicais como reggae, MPB e reggaeton. A produção musical e direção vocal foi assinada por Sig e Frederico Nery.

“BAILADO DE CABOCLA” - SUINDARA